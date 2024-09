Sobočanke še lahko sanjajo Ligo prvakinj

Trener slovenskih prvakinj Vladimir Kokol je napovedoval tekmo z malo priložnostmi, kar pa se ni uresničilo. Ekipi sta tekmo sicer začeli previdno, a Makovec pa je izkoristila prvo priložnost, po golu se je igra razživela, več pa so pokazale Slovenke. Na 2:0 je v 30. minuti povišala Tija Šoštarič. Osem minut pozneje so zadetek dosegle tudi gostiteljice, ki bi se na začetku drugega kaj kmalu spet znašle v zaostanku dveh golov, najprej je okvir vrat zadela kapetanka Špela Kolbl, nekaj trenutkov pozneje pa še Jana Malahova.

Nekaj zgrešenih priložnosti je ciprska ekipa kaznovala in v 79. minuti prišla do izenačenja, a odgovor je bil hiter, pet minut je podajo Kolbl izkoristila Sara Makovec, ki se je letos v Muro vrnila iz Olimpije, in postavila končen izid. Mura je nastopila v naslednji postavi: Gavillet, Kravec, Sivolobova, Vindišar, Šoštarič, Vičnik, Kos, Makovec, Rakovec, Kolbl, Malahova (od 70. Dolinar).

V letošnji sezoni lige prvakinj tekmuje 72 klubov iz 50 nacionalnih nogometnih zvez. V skupinskem delu lige bo igralo 16 ekip. Barcelona, Lyon, Bayern München in Chelsea so edini štirje klubi, ki so že direktno uvrščeni v skupinski del tekmovanja, kjer bo 16 ekip. Za preostalih 12 prostih vozovnic se meri 68 zasedb. V uvodno fazo je vstopilo 59 ekip, od tega 43 aktualnih državnih prvakinj (tudi Mura Nona), preostalih 16 pa so ekipe, ki so si nastop zagotovile kot drugo ali tretje uvrščene v domačih klubskih tekmovanjih v minuli sezoni.