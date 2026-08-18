Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Zvezdnik Bayerna Jamal Musiala spregovoril o težavah z omedlevico

Munchen, 18. 08. 2026 21.53 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.I.
Jamal Musiala je dosegel edini gol na tekmi.

Jamal Musiala je v zadnjih dneh prestrašil nogometno javnost. Zvezdnik Bayerna je namreč v samo treh dneh dvakrat omedlel na igrišču. Po prvem dogodku na tekmi proti RB Leipzigu se je zdelo, da bi lahko bile težave povezane z veliko vročino in težkimi pogoji za igranje. Toda drugi incident je sprožil precej več skrbi.

Musiala je v ponedeljek, 18. avgusta, nastopil proti Heidenheimu in kot rezervist vstopil v igro. Na igrišču je bil le šest minut, nato pa je znova omedlel. Dogodek je bil dovolj resen, da so se hitro pojavila vprašanja o njegovem zdravstvenem stanju.

Po novem incidentu je 23-letni nogometaš sam nagovoril navijače in pojasnil, kaj so pokazali zdravniški pregledi. Sporočil je, da so mu diagnosticirali kratkotrajne in začasne izpade, ki jih je mogoče pripisati nevrološki motnji. Musiala je ob tem poudaril, da se počuti dobro in da želi predvsem pomiriti vse, ki jih je njegovo omedlevanje prestrašilo. Njegovo sporočilo je bilo zato precej bolj spodbudno, kot bi lahko sklepali ob pogledih na dogodke z igrišča.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dve omedlevi v samo treh dneh

Posebno pozornost vzbuja dejstvo, da se je podobna situacija zgodila dvakrat v zelo kratkem času. Prvič je Musiala težave občutil na tekmi proti Leipzigu, kjer je po zadetku postal omotičen in izgubil ravnotežje. Takrat so prve informacije nakazovale, da bi lahko bila vzrok vročina. Nekaj dni pozneje pa se je zgodilo še enkrat – tokrat na uradni tekmi Bayerna proti Heidenheimu. Zato je bilo razumljivo, da so bili navijači zaskrbljeni.

Jamal Musiala se je v zgolj parih dneh dvakrat zgrudil
Jamal Musiala se je v zgolj parih dneh dvakrat zgrudil
FOTO: AP

Bayern zdaj čaka na nadaljnje informacije

Musiala je eden najpomembnejših igralcev Bayerna in eden največjih talentov nemškega nogometa. Prav zato njegovo zdravstveno stanje predstavlja pomembno vprašanje tudi za münchenski klub. V zadnji sezoni je imel že precej težav s poškodbami. Zbral je 24 nastopov in na igrišču preživel 1174 minut. Zdaj pa se mora Bayern soočiti še z novo zdravstveno težavo, ki je očitno drugačne narave.

Najpomembnejše je, da je Musiala navijačem sporočil, da se trenutno počuti dobro. Njegova razlaga je prinesla nekaj olajšanja, vendar bo pri vrnitvi na igrišče najpomembnejša previdnost in spremljanje njegovega zdravstvenega stanja. Za Bayern je Musiala preveč pomemben igralec, da bi pri njegovem zdravju kakor koli tvegali. Nogometni svet mu bo zato v prihodnjih dneh predvsem držal pesti, da bodo težave res kratkotrajne in da se bo lahko kmalu varno vrnil na igrišče.

nogomet zdravstvene težave Jamal Musiala Bayern Munchen nevrološka motnja zdravstveno stanje

Celjani že v Bratislavi, za njimi gredo tudi navijači

24ur.com Kampl zadel po skoraj treh letih, a prestrašil navijače
24ur.com Popoln kaos na večnem grškem derbiju, ki se ne bo končal na zelenici
24ur.com Nova doza kaosa v bavarski prestolnici: Manejeva zaušnica Saneju
24ur.com Nov obračun Švice in Srbije buri duhove: Granitu sem rekel, naj ne igra
24ur.com Jug: Odziv Đalovića me je zelo šokiral, pokazal je svojo dvoličnost
24ur.com Bi z boljšo organizacijo varnosti lahko imeli izgrede pod nadzorom?
24ur.com Prepelič brez ovinkarjenja po porazu: To je blamaža
Priporoča
  • Parkside garden 1
  • Parkside garden 2
  • Parkside garden 3
  • Parkside garden 4
  • Parkside garden 5
  • Parkside garden 6
  • Parkside garden 7
  • Parkside garden 8
  • Parkside garden 9
  • Parkside garden 10
  • Parkside garden 11
  • Parkside garden 12
  • Parkside garden 13
  • Parkside garden 14
  • Parkside garden 15
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Če se bo rodil poleti, je to eno najlepših imen za dečka
Dvojno veselje v kraljevi družini: Ena od dvojčic poimenovana po kraljici
Dvojno veselje v kraljevi družini: Ena od dvojčic poimenovana po kraljici
Ljubezen in tehnologija: kako ohraniti povezanost v digitalni dobi
Ljubezen in tehnologija: kako ohraniti povezanost v digitalni dobi
Ronaldo in Georgina prvič po poroki v javnosti, pozornost so pritegnili tudi otroci
Ronaldo in Georgina prvič po poroki v javnosti, pozornost so pritegnili tudi otroci
zadovoljna
Portal
Pozabila je kopalke, sledilci pa niso mogli odvrniti pogleda
Zakaj se po dopustu počutimo prazno' – psihologi razlagajo, kaj se dogaja v telesu
Zakaj se po dopustu počutimo prazno' – psihologi razlagajo, kaj se dogaja v telesu
Tara Zupančič razkrila, kakšna je bila Milena Zupančič za zaprtimi vrati
Tara Zupančič razkrila, kakšna je bila Milena Zupančič za zaprtimi vrati
Pozabite na bele superge, to bo glavni trend jeseni
Pozabite na bele superge, to bo glavni trend jeseni
vizita
Portal
Kaj je bolj škodljivo – kajenje ali alkohol? To pravijo zdravniki
Zakaj se po 60. letu nekateri hitro postarajo, drugi pa ne?
Zakaj se po 60. letu nekateri hitro postarajo, drugi pa ne?
Plesen na siru: jo lahko samo odrežete ali mora v smeti?
Plesen na siru: jo lahko samo odrežete ali mora v smeti?
Kako zahodnjaška prehrana spodbuja tveganje za kolorektalnega raka
Kako zahodnjaška prehrana spodbuja tveganje za kolorektalnega raka
cekin
Portal
Nekoč simbol svobode, danes breme? Vse več ljudi se zavestno odpoveduje avtomobilu
Zaradi bratove izdaje je izgubila vse. Po 15 letih je doživela nepričakovan preobrat
Zaradi bratove izdaje je izgubila vse. Po 15 letih je doživela nepričakovan preobrat
Za delovne zvezke tudi več kot 100 evrov, četrtošolcem letos brezplačno
Za delovne zvezke tudi več kot 100 evrov, četrtošolcem letos brezplačno
Plača ali varnost? Raziskava razkriva, zakaj ljudje danes zapuščajo službe
Plača ali varnost? Raziskava razkriva, zakaj ljudje danes zapuščajo službe
moskisvet
Portal
Kostelić pokazal grdo plat hrvaškega otoka
Namesto Melanie? Štiri ženske naj bi čakale na svojo priložnost ob Trumpu
Namesto Melanie? Štiri ženske naj bi čakale na svojo priložnost ob Trumpu
Dopust brez partnerice: samostojnost ali tihi beg iz razmerja?
Dopust brez partnerice: samostojnost ali tihi beg iz razmerja?
Tako dobro je videti zvezdnica iz Austina Powersa
Tako dobro je videti zvezdnica iz Austina Powersa
dominvrt
Portal
S čistilnim alkoholom previdno: tem površinam se raje izognite
Pelargonije ne cvetijo? Trije naravni pripravki, ki jih poznajo izkušeni vrtnarji
Pelargonije ne cvetijo? Trije naravni pripravki, ki jih poznajo izkušeni vrtnarji
Sprehod po razkošnih domovih Zendaye: Zasebnost kot ključni dejavnik
Sprehod po razkošnih domovih Zendaye: Zasebnost kot ključni dejavnik
Veterinarji opozarjajo: nekateri psi zelo težko prenašajo glasne ljudi
Veterinarji opozarjajo: nekateri psi zelo težko prenašajo glasne ljudi
okusno
Portal
Mislite, da dobro kuhate? Karim Merdjadi opozarja, kaj manjka domačim kuharjem
Najpreprostejši golaž, kar jih boste pripravili: vse skupaj gre kar v pečico
Najpreprostejši golaž, kar jih boste pripravili: vse skupaj gre kar v pečico
Popoln jedilnik za en poletni dan: enostavne ideje, ki jih boste z veseljem ponovili
Popoln jedilnik za en poletni dan: enostavne ideje, ki jih boste z veseljem ponovili
Trik, ki osvaja splet: za najboljši toast ne potrebujete masla
Trik, ki osvaja splet: za najboljši toast ne potrebujete masla
voyo
Portal
Jurski svet: Padlo kraljestvo
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Love Island Adria
Love Island Adria
V modrino
V modrino
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897