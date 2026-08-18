Zvezdnik Bayerna Jamal Musiala spregovoril o težavah z omedlevico

Musiala je v ponedeljek, 18. avgusta, nastopil proti Heidenheimu in kot rezervist vstopil v igro. Na igrišču je bil le šest minut, nato pa je znova omedlel. Dogodek je bil dovolj resen, da so se hitro pojavila vprašanja o njegovem zdravstvenem stanju.
Po novem incidentu je 23-letni nogometaš sam nagovoril navijače in pojasnil, kaj so pokazali zdravniški pregledi. Sporočil je, da so mu diagnosticirali kratkotrajne in začasne izpade, ki jih je mogoče pripisati nevrološki motnji. Musiala je ob tem poudaril, da se počuti dobro in da želi predvsem pomiriti vse, ki jih je njegovo omedlevanje prestrašilo. Njegovo sporočilo je bilo zato precej bolj spodbudno, kot bi lahko sklepali ob pogledih na dogodke z igrišča.
Dve omedlevi v samo treh dneh
Posebno pozornost vzbuja dejstvo, da se je podobna situacija zgodila dvakrat v zelo kratkem času. Prvič je Musiala težave občutil na tekmi proti Leipzigu, kjer je po zadetku postal omotičen in izgubil ravnotežje. Takrat so prve informacije nakazovale, da bi lahko bila vzrok vročina. Nekaj dni pozneje pa se je zgodilo še enkrat – tokrat na uradni tekmi Bayerna proti Heidenheimu. Zato je bilo razumljivo, da so bili navijači zaskrbljeni.
Bayern zdaj čaka na nadaljnje informacije
Musiala je eden najpomembnejših igralcev Bayerna in eden največjih talentov nemškega nogometa. Prav zato njegovo zdravstveno stanje predstavlja pomembno vprašanje tudi za münchenski klub. V zadnji sezoni je imel že precej težav s poškodbami. Zbral je 24 nastopov in na igrišču preživel 1174 minut. Zdaj pa se mora Bayern soočiti še z novo zdravstveno težavo, ki je očitno drugačne narave.
Najpomembnejše je, da je Musiala navijačem sporočil, da se trenutno počuti dobro. Njegova razlaga je prinesla nekaj olajšanja, vendar bo pri vrnitvi na igrišče najpomembnejša previdnost in spremljanje njegovega zdravstvenega stanja. Za Bayern je Musiala preveč pomemben igralec, da bi pri njegovem zdravju kakor koli tvegali. Nogometni svet mu bo zato v prihodnjih dneh predvsem držal pesti, da bodo težave res kratkotrajne in da se bo lahko kmalu varno vrnil na igrišče.
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