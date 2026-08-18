Zvezdnik Bayerna Jamal Musiala spregovoril o težavah z omedlevico

Musiala je v ponedeljek, 18. avgusta, nastopil proti Heidenheimu in kot rezervist vstopil v igro. Na igrišču je bil le šest minut, nato pa je znova omedlel. Dogodek je bil dovolj resen, da so se hitro pojavila vprašanja o njegovem zdravstvenem stanju. Po novem incidentu je 23-letni nogometaš sam nagovoril navijače in pojasnil, kaj so pokazali zdravniški pregledi. Sporočil je, da so mu diagnosticirali kratkotrajne in začasne izpade, ki jih je mogoče pripisati nevrološki motnji. Musiala je ob tem poudaril, da se počuti dobro in da želi predvsem pomiriti vse, ki jih je njegovo omedlevanje prestrašilo. Njegovo sporočilo je bilo zato precej bolj spodbudno, kot bi lahko sklepali ob pogledih na dogodke z igrišča.

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Dve omedlevi v samo treh dneh

Posebno pozornost vzbuja dejstvo, da se je podobna situacija zgodila dvakrat v zelo kratkem času. Prvič je Musiala težave občutil na tekmi proti Leipzigu, kjer je po zadetku postal omotičen in izgubil ravnotežje. Takrat so prve informacije nakazovale, da bi lahko bila vzrok vročina. Nekaj dni pozneje pa se je zgodilo še enkrat – tokrat na uradni tekmi Bayerna proti Heidenheimu. Zato je bilo razumljivo, da so bili navijači zaskrbljeni.

Jamal Musiala se je v zgolj parih dneh dvakrat zgrudil FOTO: AP

Bayern zdaj čaka na nadaljnje informacije