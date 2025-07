Musiala utrpel zlom in izpah gležnja ter zlom mečnice

Kot so še sporočili iz Bayerna, je Musiala že zapustil ZDA in poletel proti Münchnu, kjer ga v kratkem čaka operacija.

"Ta huda poškodba in daljša odsotnost Jamala sta pravi šok za vse nas. To je velika izguba za naš klub. Vsi vemo, kako izjemno pomemben je Jamal za našo igro in kako ključno vlogo ima v naši ekipi," je žalostne novice pospremil športni direktor Bayerna Max Eberl.

"Poleg tega nas je to prizadelo tudi na človeški ravni in vsi sočustvujemo z njim; pravkar se je vrnil po poškodbi in sedaj bo znova dlje časa odsoten. Od nas bo dobil vse, kar potrebuje. Zelo ga bomo podpirali, mu stali ob strani in se že veselimo trenutka, ko se bo vrnil na zelenico," je za spletno stran bavarskega kluba še dodal Eberl.