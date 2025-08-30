Mussolinijev pravnuk debitiral v Serie A: 'Moj priimek je večji problem za druge, kot zame'

Nogometaš z neslavnimi predniki je na igrišče prišel kot zamenjava za Alessia Zerbina in nase opozoril v sodnikovem podaljšku, ko ga je v kazenskem prostoru nepravilno oviral Alieu Fadera. Najstrožjo kazen je uspešno izvedel Manuel De Luca, ki je na igrišče prišel sočasno z Romanom Florianom Mussolinijem. "Preveč stvari se je zgodilo v prekratkem času. Mislim, da ne bom nikoli pozabil, kaj se je zgodilo nocoj. Debi v Serie A je vedno bil del mojih sanj," je po prvem nastopu za svoje moštvo v italijanski prvoligaški konkurenci povedal 22-letni nogometaš. "Priimek Mussolini? Večji problem za druge. Zame ne," ves čas ponavlja mladi nogometaš iz Rima.