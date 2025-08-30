Mussolinijev pravnuk debitiral v Serie A: 'Moj priimek je večji problem za druge, kot zame'

Nogometaš z neslavnimi predniki je na igrišče prišel kot zamenjava za Alessia Zerbina in nase opozoril v sodnikovem podaljšku, ko ga je v kazenskem prostoru nepravilno oviral Alieu Fadera. Najstrožjo kazen je uspešno izvedel Manuel De Luca, ki je na igrišče prišel sočasno z Romanom Florianom Mussolinijem. "Preveč stvari se je zgodilo v prekratkem času. Mislim, da ne bom nikoli pozabil, kaj se je zgodilo nocoj. Debi v Serie A je vedno bil del mojih sanj," je po prvem nastopu za svoje moštvo v italijanski prvoligaški konkurenci povedal 22-letni nogometaš. "Priimek Mussolini? Večji problem za druge. Zame ne," ves čas ponavlja mladi nogometaš iz Rima.
Mussolini je sin dolgoletne poslanke v evropskem parlamentu Alessandre Mussolini, sicer vnukinje fašističnega diktatorja, ki je Italiji s trdo roko vladal med letoma 1922 in 1943. Omenjeni nogometaš v letošnji sezoni za Cremonese nastopa kot posojen igralec rimskega Lazia, pri čemer na hrbtni strani dresa nosi napis Romano.
Moštvo Cremoneseja ima sicer po petkovi zmagi poln izkupiček po dveh krogih italijanskega prvenstva.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.