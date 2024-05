Vasica na Cipru, kjer je vse v znamenju legendarne francoske desetice

Leta 2017 je podrl kar dva Guinessova rekorda. Za muzej z največ športnimi artikli in največ nogometnimi artikli. Takrat jih je bilo v Mosfilotiju 40 tisoč, do danes je zbirka narasla še za dobro tretjino (61 tisoč), od tega je kar 1.500 dresov.

Lokal je z leti postal premajhen za kuhinjo, jedilnico, goste in vse več spominkov s celotnega sveta, predvsem iz Francije. Philippos je moral sprejeti kompromis in odločil se je, da bo prostor po novem služil zgolj kot muzej. Spomin na nekdanjo namembnost je ohranil na unikaten način – gostinski hladilniki so denimo rezervirani za fotografije in časopisne članke.

Prvi dres je na eno od sten lokala obesil leta 1987. Nekaj dresov je kupil sam, večino so mu jih podarili prijatelji, znanci, tudi nogometaši. Ko se je beseda o vse bogatejši zbirki začela širiti, so se povečale tudi donacije, nam je zgovorni Philippos ob našem obisku orisal začetke svojega muzeja.

Med tistimi, ki so zbirki prispevali največ, je izpostavil še Michalisa Konstantinouja , najboljšega strelca v zgodovini ciprske reprezentance. Bojda je nad muzejem tako navdušen, da je do danes prispeval že več kot 20 dresov.

Najdejo se tudi slovenski in jugoslovanski artikli

Ne samo nogometni zvezdniki in številni navijači, Mosfiloti so prav zaradi njega do danes obiskali številni ugledni mediji. Med njimi francoski Monde, L'Equipe in France Football, pa tudi novinarji iz Rusije, Nemčije, Grčije. Celo nekdanji francoski veleposlanik se je prišel poklonit zbirki, ki je niti v domovini ne more videti.

Vse donacije si Philippos skrbno zapisuje v fascikle, ki se jih je do danes nabralo lepo število. Ko je listal po enem izmed njih, se je spomnil na dres jugoslovanske reprezentance iz leta 1981, ki ga je na tekmi z Luksemburgom nosil legendarni Hrvat Ivica Šurjak.