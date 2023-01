Na Anfieldu znova malce lažje dihajo: 'To je majhen korak v pravo smer'

"Storili smo to, kar smo morali. Mnogi so nas že odpisali, mi pa smo še 'živi'. Vesel sem odziva igralcev, ki so pokazali, da niso pozabili igrati nogometa na najvišji ravni. Taktično smo bili dovolj disciplinirani in kompaktni, da smo tekmo kljub določenim nihanjem v igri uspešno pripeljali h koncu," je po zmagi na stadionu Molineux uvodoma dejal trener Liverpoola Jürgen Klopp, ki v nadaljevanju ni želel izpostaviti konkretnih imen.

"Kot sem že dejal, moštvo je to, ki je doseglo pomembno zmago. Jasno, zadetek Harveyja Elliota je bil prekrasen, a je bil posledica predhodne odlične igre celotne ekipe. Zadovoljen sem z načinom, kako smo pristopili k tekmi, in kljub nekaj padcem v igri smo uspeli ohraniti trezno glavo. To je le majhen korak v pravo smer, nas pa v prihodnje čaka še veliko dela, če bomo želeli znova postati moštvo, proti kateremu nihče ne bo želel igrati," se težavnosti obdobja, v katerem se je znašla njegova ekipa, zaveda Klopp in hkrati upa, da bo prihajajoči obračun v angleškem prvenstvu proti nekdanjemu evropskemu klubskemu prvaku Chelseaju pomenil prelomnico ter vnovično pot navzgor tako v sami izvedbi na igrišču kot tudi po prvenstveni razpredelnici.