Na angleške stadione se vračajo stojišča

Pet britanskih nogometnih klubov je danes sporočilo, da jim je Odbor za varnost na stadionih dovolil, da s prvim januarjem prihodnje leto začnejo preizkušati tako imenovana varna stojišča. Stojišča se na angleške stadione vračajo prvič po letu 1994, ko so jih predvsem zaradi tragedije na stadionu Hillsborough v Sheffieldu povsem prepovedali.

Cardiff City, Chelsea, Manchester City, Manchester Utd inTottenham Hotspur so peterica klubov, ki so po letih navijaških iniciativ in razprav dobili dovoljenje, da s prvim januarjem 2022 začnejo s testnim obdobjem t. i. varnih stojišč (izvirno safe standing). Gre za dele tribun, ki bodo v celoti brez sedežev, nadomestila pa jih bo varnostna ograja, na katero se bo moč nasloniti. Varna stojišča že poznajo stadioni na Irskem, Škotskem, v Nemčiji, Avstraliji in ponekod v ZDA.

"Sedaj je pravi čas za preizkušanje varnih stojišč, preden sprejmemo dokončno odločitev. Navijači si zaslužijo različne načine uživanja v nogometu, pri tem pa je najpomembnejša varnost," je dejal britanski športni minister Nigel Huddleston. Predstavniki klubov, ki so dobili dovoljenje za testno obdobje, so z zadovoljstvom pozdravili odločitev Odbora. "Varnost navijačev je naša prioriteta in veselim se sodelovanja z Odborom za varnost na stadionih ter upam, da bomo pokazali uspešno delovanje varnih stojišč na Etihadu." je dejal upravni direktor Arsenala Danny Wilson. Predsednik upravnega odbora Tottenhama Daniel Levy je dejal, da je vesel, da so Spursi del tega projekta, ki navijačem prinaša dolgo želeno izbiro, večina naših navijačev pa je izkazala podporo projektu.

Stoječe tribune so bile vse od začetka organiziranega nogometa v Angliji tradicija na angleških stadionih, ki pa se je končala po sprejetju varnostnih ukrepov in zakonov, ki so sledili nesreči leta 1989 v Hillsboroughu, ko je umrlo 97 navijačev Liverpoola. Angleški nogomet se tako zgleduje po nemškemu, kjer so varna stojišča uporabljena zgolj na nekaterih večjih stadionih. Najbolj znano varno stojišče je zagotovo južna tribuna na stadionu Signal Iduna Park, kjer domače tekme igra Borussia Dortmund. Ko domači navijači napolnijo južno tribuno, ta postane t. i. 'Rumeni zid' in tako ustvarijo kultno navijaško kuliso.