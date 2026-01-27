Na Apeninskem polotoku porast spremljanja nižje lige. Razlog? Atraktivna linijska sodnica

Kot poročajo mediji naših zahodnih sosedov, je v Italiji vidna porast spremljanja nižjeligaških tekmovanj. Kot poroča Gazzetta Dello Sport na svojih bolj "rumenih" straneh, je med glavnimi krivci 23-letna linijska nogometna sodnica Giuliana Vigile, ki opravlja delo (zaenkrat) v četrti in peti italijanski ligi. "Doslej je svoje delo opravila brez pripomb. Še več, kontrolorji sojenja so ji po vsaki tekmi podali visoko oceno," sporoča rožnati milanski športni časnik.