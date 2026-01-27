Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Na Apeninskem polotoku porast spremljanja nižje lige. Razlog? Atraktivna linijska sodnica

Modena, 27. 01. 2026 11.21 pred 27 minutami 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Vigile Giuliana

Kot poročajo mediji naših zahodnih sosedov, je v Italiji vidna porast spremljanja nižjeligaških tekmovanj. Kot poroča Gazzetta Dello Sport na svojih bolj "rumenih" straneh, je med glavnimi krivci 23-letna linijska nogometna sodnica Giuliana Vigile, ki opravlja delo (zaenkrat) v četrti in peti italijanski ligi. "Doslej je svoje delo opravila brez pripomb. Še več, kontrolorji sojenja so ji po vsaki tekmi podali visoko oceno," sporoča rožnati milanski športni časnik.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Giuliana Vigile je 23-letna pomočnica sodnika, ki prihaja iz Cesene v Italiji. "Dela, oziroma opravlja vlogo pomočnice v nižjih ligah, kot sta Serie C in Serie D. Navedena je na uradnih straneh krovne italijanske sodniške organizacije, kot je AIA Cesena," med drugim piše Gazzetta in dodaja, da funkcijo linijske sodnice opravlja že tri leta. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Obisk v ligah, kjer opravlja delo pomočnice glavnega sodnika, se je povečal. V to prepričuje statistika. Potrebno je poudariti, da 23-letna sodnica svoje delo zaenkrat opravlja brezhibno, oziroma na njeno delo ni bilo pripomb," piše Gazzetta Dello Sport

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet Vigile Giuliana

Okrepitev znotraj slačilnice: mladi reprezentant se po hudi poškodbi vrača med zmaje

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Samostojnost otrok: Zakaj je pomembno, da si izbirajo svoja oblačila?
5 nasvetov za lajšanje zgage med nosečnostjo
5 nasvetov za lajšanje zgage med nosečnostjo
Oče in hči praznujeta na isti dan – zvezdnik je delil ganljivo sporočilo
Oče in hči praznujeta na isti dan – zvezdnik je delil ganljivo sporočilo
Dobrodelna dražba za Jaka: originalna čelada slovenskih skakalcev
Dobrodelna dražba za Jaka: originalna čelada slovenskih skakalcev
zadovoljna
Portal
Nekdanja tekmovalka Sanjskega moškega danes kar sama potuje po svetu
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo spogledljivi, device pa iskrene
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo spogledljivi, device pa iskrene
Poročena igralka objema 7 let mlajšega zvezdnika
Poročena igralka objema 7 let mlajšega zvezdnika
Plašč, ki v letošnjem letu nima konkurence
Plašč, ki v letošnjem letu nima konkurence
vizita
Portal
Bolnik se lahko odloči ali je takšno zdravljenje smiselno
Kolikokrat je še normalno, da se ponoči zbudite
Kolikokrat je še normalno, da se ponoči zbudite
Kaj dejansko izboljša videz strij in kaj ne, po mnenju zdravnika
Kaj dejansko izboljša videz strij in kaj ne, po mnenju zdravnika
Ali je mazanje kože z menstrualno krvjo res koristno za kožo?
Ali je mazanje kože z menstrualno krvjo res koristno za kožo?
cekin
Portal
Nemški način varčevanja, ki spreminja pravila igre
Kaj poganja ceno zlata navzgor?
Kaj poganja ceno zlata navzgor?
Upor v Vatikanu?
Upor v Vatikanu?
Poklici, ki bodo med največjimi zmagovalci
Poklici, ki bodo med največjimi zmagovalci
moskisvet
Portal
Umrla je pri 26 letih
10 skritih pasti, ki praznijo vašo denarnico
10 skritih pasti, ki praznijo vašo denarnico
Želite izboljšati zdravje jeter? Potem morate pogosteje jesti to
Želite izboljšati zdravje jeter? Potem morate pogosteje jesti to
5 znakov, da je vaš zakon obsojen na propad
5 znakov, da je vaš zakon obsojen na propad
dominvrt
Portal
To morate vedeti, če imate na svojem vrtu obešeno ptičjo hišico
Stvari, ki jih nikoli ne smete čistiti z razkužilnimi robčki
Stvari, ki jih nikoli ne smete čistiti z razkužilnimi robčki
Ta način spanja naj bi bil najbolj optimalen
Ta način spanja naj bi bil najbolj optimalen
Kako pozimi zaščititi vrtnice?
Kako pozimi zaščititi vrtnice?
okusno
Portal
Koliko testenin na osebo: priporočila, ki jih je dobro upoštevati
Sladica iz treh sestavin z "wow" učinkom
Sladica iz treh sestavin z "wow" učinkom
5 receptov za kosilo, ki ga imamo vsi radi
5 receptov za kosilo, ki ga imamo vsi radi
V 5 minutah pripravljena solata, po kateri ne boste lačni
V 5 minutah pripravljena solata, po kateri ne boste lačni
voyo
Portal
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Sledi v snegu
Sledi v snegu
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469