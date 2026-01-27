Na Apeninskem polotoku porast spremljanja nižje lige. Razlog? Atraktivna linijska sodnica

Giuliana Vigile je 23-letna pomočnica sodnika, ki prihaja iz Cesene v Italiji. "Dela, oziroma opravlja vlogo pomočnice v nižjih ligah, kot sta Serie C in Serie D. Navedena je na uradnih straneh krovne italijanske sodniške organizacije, kot je AIA Cesena," med drugim piše Gazzetta in dodaja, da funkcijo linijske sodnice opravlja že tri leta.
"Obisk v ligah, kjer opravlja delo pomočnice glavnega sodnika, se je povečal. V to prepričuje statistika. Potrebno je poudariti, da 23-letna sodnica svoje delo zaenkrat opravlja brezhibno, oziroma na njeno delo ni bilo pripomb," piše Gazzetta Dello Sport.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.