Na Bavarskem še kar vre: James tokrat nad direktorja Salihamidžića

Sezona 2018/19 se lahko mirno uvrsti v sam vrh najbolj nemirnih v tem tisočletju, ko gre za dogajanje v taboru münchenskega Bayerna. V glavni vlogi pa kdo drug kot Kolumbijec James Rodriguez, ki se po prestopu iz madridskega Reala na Bavarskem pod različnimi trenerji nikakor ni uspel uveljaviti, pod taktirko Hrvata Nika Kovača pa je očitno povsem izgubil potrpljenje.

STRELI

Že na začetku oktobra so nemški mediji poročali o ostrem jeziku Rodrigueza, ki naj bi se za Kovačevim hrbtom skupaj z nekaterimi somišljeniki ostro lotil lika in dela nekdanjega vezista bavarskega ponosa. Zdaj naj bi se na štiri oči sprl še s športnim direktorjem Hasanom Salihamidžićem, dnevnik Bildpa poroča, da se je vse skupaj zgodilo med oktobrsko tekmo proti Mainzu, ko Rodriguez ni dobil priložnosti za igro. Na klopi naj bi tudi zavrnil ponujeno roko Salihamidžića in mu v španščini zabrusil: "Motiš se!"

Derbi z Dortmundom že ključnega pomena

Že septembra so pri Bildupisali o željah agenta Jorgeja Mendesa, da bi že januarja svojega varovanca odpeljal v novo sredino. Kolumbijec bi tako šest mesecev pred iztekom posoje iz vrst madridskega Reala končal svojo epizodo v Münchnu, Bavarci ga sicer lahko odkupijo za 42 milijonov evrov. Generalni direktor kluba Karl-Heinz Rummenigge je sicer še nedavno govoril o tem, da si želi zadržati Južnoameričana na Allianz Areni, a zdi se, da je možnosti vedno manj.