Pri Bayernu še naprej pestro: Lewandowski naslednji na izhodnih vratih?

In kdo je v zadnjih letih večji sinonim za Bayern kot njegov prvi strelec Robert Lewandowski? Brez 32-letnega Varšavčana si serijskih nemških in aktualnih evropskih prvakov ne gre predstavljati vse od tedaj, ko je po koncu sezone 2014/15 odmevno (brez odškodnine) zapustil dortmundsko Borussio in se preselil na jugovzhod. Pogodba ga na München veže do leta 2023, Bayern pa je v zadnjih mesecih trmasto vztrajal, da ga vnovično "ribarjenje" pri velikih tekmecih, kjer igra eden največjih talentov svetovnega nogometa, Norvežan Erling Haaland, ne zanima.

To je jasen znak, da na poljskega ostrostrelca še naprej računajo, toda po poročanju Sky Sportsje njegov agent Pini Zahavi v stikih s številnimi snubci, pri katerih (z očitnim dovoljenjem svojega klienta) poizveduje o morebitnem interesu za njegove usluge že v prihajajočem prestopnem roku. Pri Bayernu naj bi se zavedali Zahavijevih klicev, a jih zaenkrat ne skrbi, da bi jih lahko poljski reprezentant zapustil, glede na to, da so pogovori trenutno še na povsem začetni ravni.

"Želimo si ga obdržati," naj bi se po poročanju Sky Sportsna najnovejše informacije odzvali pri Bayernu. Tržno vrednost poljskega zvezdnika ocenjujejo na 74 milijonov evrov.

Bo spet 'prekratek' v lovu na zlato žogo?

Že nekaj časa je sicer jasno, da se od Bayerna poslavljata dolgoletna branilca Jerome Boatengin David Alaba, nazadnje pa je prišla še potrditev, da bo trenerja Hans-Dieter Flicka nasledil "čudežni deček" nemškega trenerstva Julian Nagelsmann, ki bo prekinil pogodbo z RB Leipzigom in se spopadel z največjim izzivom v svoji mladi karieri.

Bo lahko računal tudi na Lewandowskega? Poljak bo tudi po sezoni 2020/21 kljub izjemnim predstavam, že šesto sezono zapored je v seštevku vseh tekmovanj presegel mejo 40 golov, obeta pa se mu tudi prvi zlati čevelj v karieri, verjetno ostal brez tako želene zlate žoge. Po lanski odpovedi podelitve, ko je z Bayernom pobral vse možne naslove, je namreč tokrat z Bavarci izpadel že v četrtfinalu proti Paris Saint-Germanu. Velika favorita za svojo prvo zlato žogo sta tako nemudoma postala zvezdnika PSG Kylian Mbappe in Neymar, ki bi se jima lahko na odru poleg Lewandowskega pridružil še kakšen vidnejši član Manchester Cityja (Kevin De Bruyne, Ilkay Gündogan, ...) ali katerega od drugih polfinalistov.

In kdo bo že poleti iskal novega napadalca? Gotovo Manchester City z nekdanjim trenerjem Bayerna Josepom Guardiolo na čelu, saj "meščane" zapušča njihov najboljši strelec v zgodovini kluba, Argentinec Sergio Agüero, omenjata pa se tudi Manchester United in Chelsea, medtem ko ne gre nikoli odpisati niti španskih velikanov ...