'Flamengo je večji od Reala', nekdanji igralec Atletica ostro čez kraljevi klub

Saul Niguez v finalu proti Realu FOTO: AP

Saul Niguez je pri Atleticu preživel več kot desetletje svoje nogometne kariere. Bil je eden izmed najpomembnejših članov zasedbe Diega Simeoneja, ko so v Španiji odlično parirali Barceloni in Realu. Leta 2016 ga je argentinski strateg uvrstil v enajsterico, ki je začela tekmo finala lige prvakov proti mestnem tekmecu. Saul je svojo najstrožjo kazen zadel, a je na koncu vendarle slavil beli balet. 31-letnik se je po več manj uspešnih posojah pri Rayu Vallecanu, Sevilli in Chelseaju preselil v Brazilijo. Letos je postal član Flamenga, ki ga vodi njegov nekdanji soigralec in odlični levi bočni branilec Filipe Luis. Brazilec je svoje varovance letos popeljal do osvojitve slovitega pokala Libertadores. Danes jih v Dohi čaka finale medcelinskega pokala proti PSG-ju.

Slavje Flamenga FOTO: AP

Flamengo je po številu članov daleč največji nogometni klub na svetu. Klub iz brazilske prestolnice ima v svojih vrstah skoraj 50 milijonov registriranih navijačev. Nekdanji španski reprezentant je za španski AS spregovoril o gorečem vzdušju na kultni Marakani in pomanjkanju le-tega na Bernabeuu. "Flamengo je veliko večji, Real v resnici nima navijačev. Seveda so globalno poznani, ampak ko prideš na Bernabeuu ne občutiš ničesar. Marakana, ki je simbol nogometa, pa je vedno polna. Na gostovanjih so vsi stadioni polni naših navijačev. V Limi so tamkajšnji stadion napolnili do zadnjega kotička. Tako veš, da gre za ogromno navijaško bazo," je obenem pohvalil svoje navijače in poslal puščico proti belemu baletu.

Saul Niguez v dresu španske izbrane vrste FOTO: AP