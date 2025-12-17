Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

'Flamengo je večji od Reala', nekdanji igralec Atletica ostro čez kraljevi klub

Madrid, 17. 12. 2025 16.33 pred 31 minutami 2 min branja 1

Avtor:
L.M.
Saul Niguez Stefan Savić

Saul Niguez je bil del Atletica iz Madrida na vrhuncu rivalstva dveh največjih klubov iz španske prestolnice. Svoj kruh si zdaj služi v Braziliji pri klubu, ki je poznan po svojih gorečih in zvestih pristaših, Flamengu. Nekdanji španski reprezentant je primerjal vzdušje na Marakani in Bernabeuu in pri tem dobro razjezil navijače kraljevega kluba.

Saul Niguez v finalu proti Realu
Saul Niguez v finalu proti Realu
FOTO: AP

Saul Niguez je pri Atleticu preživel več kot desetletje svoje nogometne kariere. Bil je eden izmed najpomembnejših članov zasedbe Diega Simeoneja, ko so v Španiji odlično parirali Barceloni in Realu. Leta 2016 ga je argentinski strateg uvrstil v enajsterico, ki je začela tekmo finala lige prvakov proti mestnem tekmecu. Saul je svojo najstrožjo kazen zadel, a je na koncu vendarle slavil beli balet.

31-letnik se je po več manj uspešnih posojah pri Rayu Vallecanu, Sevilli in Chelseaju preselil v Brazilijo. Letos je postal član Flamenga, ki ga vodi njegov nekdanji soigralec in odlični levi bočni branilec Filipe Luis. Brazilec je svoje varovance letos popeljal do osvojitve slovitega pokala Libertadores. Danes jih v Dohi čaka finale medcelinskega pokala proti PSG-ju.

Slavje Flamenga
Slavje Flamenga
FOTO: AP

Flamengo je po številu članov daleč največji nogometni klub na svetu. Klub iz brazilske prestolnice ima v svojih vrstah skoraj 50 milijonov registriranih navijačev. Nekdanji španski reprezentant je za španski AS spregovoril o gorečem vzdušju na kultni Marakani in pomanjkanju le-tega na Bernabeuu.

"Flamengo je veliko večji, Real v resnici nima navijačev. Seveda so globalno poznani, ampak ko prideš na Bernabeuu ne občutiš ničesar. Marakana, ki je simbol nogometa, pa je vedno polna. Na gostovanjih so vsi stadioni polni naših navijačev. V Limi so tamkajšnji stadion napolnili do zadnjega kotička. Tako veš, da gre za ogromno navijaško bazo," je obenem pohvalil svoje navijače in poslal puščico proti belemu baletu.

Saul Niguez v dresu španske izbrane vrste
Saul Niguez v dresu španske izbrane vrste
FOTO: AP

V Dohi bo igral proti svojemu nekdanjemu trenerju Luisu Enriqueju, ki je nedavno s strani FIFE prejel nagrado za najboljšega stratega letošnjega leta: "Vodil me je v španski reprezentanci. Je velika osebnost, kar prenaša tudi na igralce. Imajo mlado, ampak obenem izkušeno ekipo. Odkar se je Enrique preselil k Parizu, sem gledal veliko njihovih tekem in zdi se, da vedno najdejo odgovor na težave. Čaka nas izredno težka tekma," je svoje misli o finalu in 55-letnemu Špancu strnil Saul.

Suarez bo še naprej igral za Inter Miami

Osvojite podpisan dres Mihe Zajca!

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vladimir.Krutov
17. 12. 2025 16.59
To že dolgo vem.....nč novga...
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Ta igra je najboljša
Čudovito žensko ime, ki postaja vse bolj priljubljeno
Čudovito žensko ime, ki postaja vse bolj priljubljeno
Hči pokojnega Marka Grilca že pri štirih letih navdušuje na snegu
Hči pokojnega Marka Grilca že pri štirih letih navdušuje na snegu
Porodna travma: Ko porod postane nočna mora
Porodna travma: Ko porod postane nočna mora
zadovoljna
Portal
Globok dekolte je bil središče njenega stajlinga
Dnevni horoskop: Ribe bodo vztrajne, rake preplavljajo spomini
Dnevni horoskop: Ribe bodo vztrajne, rake preplavljajo spomini
Barve las, ki jih bomo nosile v letu 2026
Barve las, ki jih bomo nosile v letu 2026
Hči slavnega para je danes videti tako
Hči slavnega para je danes videti tako
vizita
Portal
Ali pitje vode med jedjo slabša prebavo?
Kako premagati praznično osamljenost?
Kako premagati praznično osamljenost?
10 zahrbtnih simptomov, ki opozarjajo, da vaše telo ni popolnoma zdravo
10 zahrbtnih simptomov, ki opozarjajo, da vaše telo ni popolnoma zdravo
Resnica o okrevanju po najpogostejših lepotnih operacijah
Resnica o okrevanju po najpogostejših lepotnih operacijah
cekin
Portal
Sončna elektrarna na jezeru kot korak k zeleni prihodnosti Šaleške doline
Prodaja božičnih slaščic na črno: kakšne globe grozijo prodajalcem in kakšna tveganja prevzemajo kupci
Prodaja božičnih slaščic na črno: kakšne globe grozijo prodajalcem in kakšna tveganja prevzemajo kupci
Prazniki 2026: Kako izkoristiti dela proste dneve za najboljši dopust
Prazniki 2026: Kako izkoristiti dela proste dneve za najboljši dopust
Ogled rimskega vodnjaka Trevi kmalu plačljiv
Ogled rimskega vodnjaka Trevi kmalu plačljiv
moskisvet
Portal
Dončić za darila zapravil 250 tisoč evrov
Skrite pasti trgovine Google Play, ki jih ne smete spregledati
Skrite pasti trgovine Google Play, ki jih ne smete spregledati
9 vrst sira, ki vsebujejo največ kalcija
9 vrst sira, ki vsebujejo največ kalcija
Orlando Bloom išče žensko z denarjem in stilom
Orlando Bloom išče žensko z denarjem in stilom
dominvrt
Portal
Nevarnosti na vrhu hladilnika
Veliko odkritje v Italiji
Veliko odkritje v Italiji
Zato kavne usedline nikoli ne bi smeli zlivati v stranišče
Zato kavne usedline nikoli ne bi smeli zlivati v stranišče
Kako se za vedno znebiti moljev?
Kako se za vedno znebiti moljev?
okusno
Portal
Božična sladica brez peke, za katero boste poželi navdušenje
Hitra enolončnica za decembrske dni
Hitra enolončnica za decembrske dni
Odlična zimska zelenjavna priloga iz pečice
Odlična zimska zelenjavna priloga iz pečice
Najbolj dišeči piškoti, ki oznanjajo praznični čas
Najbolj dišeči piškoti, ki oznanjajo praznični čas
voyo
Portal
Sandokan
Na lovu
Na lovu
Jelenček Niko 3
Jelenček Niko 3
Kapa
Kapa
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1420