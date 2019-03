Na Brdu po dolgem času tudi Jan Oblak: Ne sanjam o kapetanskem traku

Že v nedeljo so z Nogometne zveze sporočili, da bo v Izrael potovala nekoliko spremenjena postava v primerjavi s prejšnji teden objavljenim seznamom. Zaradi (za zdaj neznanih) osebnih razlogov ne bo bočnega branilca Nejca Skubica , ki ga je zamenjal Andraž Struna , zaradi poškodbe prsta na roki pa je s seznama odpadel tudi vratar Matic Kotnik , ki ga je zamenjal čuvaj mreže Gorice Grega Sorčan . Sicer pa je selektor Matjaž Kek pojasnil, da ima nekaj težav Josip Iličić , ki je na prvenstveni tekmi z Atalanto dobil udarec in vadi po posebnem programu, Rene Krhin pri Nantesu ni igral zaradi poškodbe, zaradi angine pa je malo treniral in igral tudi Benjamin Verbič za kijevski Dinamo.

Zato pa je kljub porazih v ligi in ligi prvakov dobro razpoložen na Brdo prišel povratnik v reprezentanco Oblak. Ta v prejšnjem ciklu ni igral, zadnjo tekmo v dresu Slovenije pa je odigral 17. oktobra 2017 proti Škotski (2:2). "V prvi vrsti sem jesensko akcijo izpustil zaradi poškodbe rame, čeprav sem igral in treniral, kolikor se je dalo s pomočjo injekcij. Jesensko akcijo bi izpustil v vsakem primeru, ne glede na selektorja. Bile so sicer določene stvari, a o njih ne bom razglabljal po medijih," je dejal Oblak.

Ta pravi, da se počuti super, glede kapetanskega traku pa je odvrnil: "S selektorjem sva se pogovarjala, a o kapetanskem traku nič posebnega. To ni moj pogoj, niti ne sanjam o tem. Selektor se bo odločil, kakor se bo odločil, in bomo spoštovali. Kdorkoli bo kapetan, ali Bojan Jokić ali Miha Mevlja ali kdo drug, bomo to spoštovali." Selektor Kek tudi ni konkretno odgovoril, kdaj bo znan kapetan: "Nekdo mora nositi trak. Je pa to stvar slačilnice in ob vseh drugih zadevah to zdaj ni toliko pomembno. Je pa tako, da ga lahko nosi nekdo, ki to spoštuje in ki to lahko tudi pokaže na in ob igrišču." Glede tega, da bi mu kdo od soigralcev zameril odsotnost v prejšnjem ciklu, Oblak pravi, da ne pričakuje in da niti ni nobenih zamer z igralci, tudi glede sprejema navijačev se ne obremenjuje. "Upam, da bodo dobro sprejeli reprezentanco, kar se tiče mene, pa je njihova odločitev," je dejal vratar Atletica Madrida.