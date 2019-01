Na Camp Nou prišel kot okrepitev, že kmalu na Kitajsko?

Trener omenjenega kitajskega prvoligaša je nekdanji izjemni branilec milanskega Interja, Juventusa, madridskega Reala in italijanske izbrane vrste Fabio Cannavaro, s katero je pred 13 leti v Nemčiji osvojil naslov svetovnega prvaka.



Vodilni možje Barcelone ne skrivajo, da so pričakovali bistveno več od brazilskega napadalca Malcoma, ki pa od prihoda na Camp Nou resnici na ljubo ni dobil veliko priložnosti za dokazovanje. Čeprav ga je 'blaugrana' Romi speljala praktično v izdihljajih zadnjega poletnega prestopnega roka, mu je strateg Ernesto Valverde namenil le devet tekem, na katerih je dosegel pičla dva zadetka. Nekdanji nogometaš francoskega Bordeauxa ne more biti zadovoljen s svojo minutažo, zato naj bi se po poročanju nekaterih britanskih medijev za Brazilčeve usluge resno ogreli pri, kot že rečeno, kitajskem Guangzhouju.