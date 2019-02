Na Camp Nouu brez zmagovalca: Real po remiju v boljšem položaju

Prvo polfinalno dejanje kraljevega pokala se je končalo brez zmagovalca. Že pred uvodnim žvižgom glavnega sodnika Antonia Mateua Lahoza iz Valencije je bilo pričakovati, da Ernesto Valverde ne bo mogel računati na rahlo poškodovanega prvega zvezdnika Lionela Messija, zato se je izkušeni strateg 'blaugrane' odločil, da bo v taktični razporeditvi 4-3-3 priložnost za igro v napadu ponudil trojici Philippe Coutinho - Luis Suarez - Malcom. Predvsem slednji je upravičil Valverdejevo zaupanje z neprestanim gibanjem v prazen prostor, medtem ko sta Brazilec in Urugvajec skrbela za čim boljšo distribucijo žoge v gostujoči kazenski prostor. na drugi strani se je trener 'galaktikov' Santiago Solariodločil zaupati preizkušenim matadorjem na čelu s kapetanoma Sargiem Ramosom in Luko Modrićem ter napadalnim trojčkom Vinicius Junior - Lucas Vazquez - Karim Benzema.



Prav po eni od prvih resnejših akcij na dvoboju so gostje iz prestolnice šokirali nabito poln Camp Nou. Vse se je začelo na levi strani prek nadarjenega brazilskega krilnega napadalca Viniciusa, ki je poslal visok predložek v domači kazenski prostor, tam sta bila nekoliko nespretna, najprej Jordi Alba in nato še Clement Lenglet, kar je po lepi povratni podaji Benzemaja izkoristil prisebni Vazquez za vodstvo Reala 1:0. Po začetnem šoku so se nogometaši Barcelone le uspeli zbrati in v 19. minuti je po lepi globinski podaji Suareza Malcom stekel sam proti tekmečevim vratom, a je neposredni dvoboj iz oči v oči dobil izkušeni čuvaj mreže Reala Kaylor Navas. Tudi v nadaljevanju prvega dela igre so imeli nekoliko več od igre domači nogometaši, a so bili Pique, Suarez in Ivan Rakitić, ki je v 32. minuti po podaji Malcoma zatresel prečnik.