Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Na Camp Nouu ob zmagi Barcelone odmevalo: Xabi, ostani!

Barcelona, 14. 12. 2025 19.28 | Posodobljeno pred 12 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Ž.Ž.
Komentarji
2

Nogometaši Barcelone so v 16. krogu španskega prvenstva doma ugnali Osasuno in prednost pred drugouvrščenim madridskim Realom ob tekmi več povišali na sedem točk. V zadnjem obdobju Katalonci pridno nabirajo zmage, medtem ko so njihovi večni tekmeci pod vodstvom Xabija Alonsa zapadli v rahlo rezultatsko krizo. Presrečni nad stanjem na prvenstveni lestvici so navijači na Camp Nouu tako vzklikali: "Xabi, ostani!"

Jude Bellingham
Jude Bellingham FOTO: AP

Po odličnem začetku sezone se je forma Reala v zadnjem obdobju začela podirati. Izgubili so na dveh od zadnjih treh tekem v Ligi prvakov, proti Liverpoolu in Manchester Cityju, nič kaj uspešni pa niso bili niti na zadnjih tekmah španskega prvenstva.

Na obračunih z Rayem Vallecanom, Elchejem in Girono so iztržili zgolj točko, nato slavili v Bilbau proti zasedbi Athletica, sledil pa je polom na tekmi proti Celti, ki so jo končali z dvema igralcema manj.

Preberi še Nogometaši Reala stopili v bran Alonsu: 'Ni edini krivec za slabše rezultate'

Stolček trenerja galaktikov Xabija Alonsa se tako vse bolj trese. Če se želi obdržati na klopi Reala, na današnji tekmi proti Alavesu nujno potrebuje zmago, vendar ga zaradi številnih odsotnosti čaka težko delo.

Bask ne bo mogel računati na poškodovane Danija Carvajala, Ferlanda Mendyja, Trenta Alexandra-Arnolda in Ederja Militaa, zaradi prejetih rdečih kartonov pa bodo morali tekmo od daleč spremljati tudi Endrick, Alvaro Carreras in Fran Garcia. Poleg tega so zaradi poškodb pod velikim vprašajem tudi Kylian Mbappe, Eduardo Camavinga, Dean Huijsen in David Alaba.

Preberi še Neverjeten hendikep za Real: manjka mu 11 igralcev, a mora zmagati

Težave večnih rivalov pa v dobro voljo spravljajo navijače Barcelone. Katalonski klub je krizo Reala izkoristil za skok na vrh prvenstvene lestvice, po sobotni zmagi nad Osasuno pa so prednost pred Madridčani povišali na sedem točk. Uspeh svojega moštva in krizo Madridčanov pod vodstvom novega trenerja so pristaši blaugrane na Camp Nouu glasno proslavili, s tribun prenovljenega stadiona je odmevalo: "Xabi, ostani!"

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

S temi vzkliki so se Katalonci oddolžili navijačem Reala, ki so lani aprila med el clasicom tedanjemu trenerju Barcelone Xaviju Hernandezu kričali: "Xavi, ostani!" Obračun večnih tekmecev je dobil klub iz prestolnice ter z zmago bolj kot ne zapečatil tudi naslov španskega prvaka. Xavi je sicer že mesece pred tem sporočil, da se z mesta trenerja Barcelone poslavlja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
špansko prvenstvo la liga real madrid barcelona
Naslednji članek

Dva gola Zajca ob visoki zmagi Dinama, se bo vrnil v reprezentanco?

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
26250440
14. 12. 2025 19.43
Sem na smučanju,pa sem mal manj tuki gor...Tisti ki me pozivate glede Negreire...Kaj naj pa komentiram? Kakšen dokaz? Patetiki....Vsi smo vedl kdaj bodo to zgodbo ven vrgli...Barca je vodilna...
ODGOVORI
0 0
ViscaB
14. 12. 2025 19.37
-1
Vse se vrača vse se plača,se spomnem kako arogantno so peli xaviju še celo pesem so posneli🤮
ODGOVORI
0 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385