Na Camp Nouu ob zmagi Barcelone odmevalo: Xabi, ostani!

Nogometaši Barcelone so v 16. krogu španskega prvenstva doma ugnali Osasuno in prednost pred drugouvrščenim madridskim Realom ob tekmi več povišali na sedem točk. V zadnjem obdobju Katalonci pridno nabirajo zmage, medtem ko so njihovi večni tekmeci pod vodstvom Xabija Alonsa zapadli v rahlo rezultatsko krizo. Presrečni nad stanjem na prvenstveni lestvici so navijači na Camp Nouu tako vzklikali: "Xabi, ostani!"

Jude Bellingham FOTO: AP icon-expand

Po odličnem začetku sezone se je forma Reala v zadnjem obdobju začela podirati. Izgubili so na dveh od zadnjih treh tekem v Ligi prvakov, proti Liverpoolu in Manchester Cityju, nič kaj uspešni pa niso bili niti na zadnjih tekmah španskega prvenstva. Na obračunih z Rayem Vallecanom, Elchejem in Girono so iztržili zgolj točko, nato slavili v Bilbau proti zasedbi Athletica, sledil pa je polom na tekmi proti Celti, ki so jo končali z dvema igralcema manj.

Stolček trenerja galaktikov Xabija Alonsa se tako vse bolj trese. Če se želi obdržati na klopi Reala, na današnji tekmi proti Alavesu nujno potrebuje zmago, vendar ga zaradi številnih odsotnosti čaka težko delo. Bask ne bo mogel računati na poškodovane Danija Carvajala, Ferlanda Mendyja, Trenta Alexandra-Arnolda in Ederja Militaa, zaradi prejetih rdečih kartonov pa bodo morali tekmo od daleč spremljati tudi Endrick, Alvaro Carreras in Fran Garcia. Poleg tega so zaradi poškodb pod velikim vprašajem tudi Kylian Mbappe, Eduardo Camavinga, Dean Huijsen in David Alaba.

Težave večnih rivalov pa v dobro voljo spravljajo navijače Barcelone. Katalonski klub je krizo Reala izkoristil za skok na vrh prvenstvene lestvice, po sobotni zmagi nad Osasuno pa so prednost pred Madridčani povišali na sedem točk. Uspeh svojega moštva in krizo Madridčanov pod vodstvom novega trenerja so pristaši blaugrane na Camp Nouu glasno proslavili, s tribun prenovljenega stadiona je odmevalo: "Xabi, ostani!"

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

S temi vzkliki so se Katalonci oddolžili navijačem Reala, ki so lani aprila med el clasicom tedanjemu trenerju Barcelone Xaviju Hernandezu kričali: "Xavi, ostani!" Obračun večnih tekmecev je dobil klub iz prestolnice ter z zmago bolj kot ne zapečatil tudi naslov španskega prvaka. Xavi je sicer že mesece pred tem sporočil, da se z mesta trenerja Barcelone poslavlja.