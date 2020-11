Na Camp Nouu zaskrbljeni zaradi neučinkovitosti: 'Težava je v pomanjkanju samozavesti'

Dvoboj 3. kroga skupinskega dela Lige prvakov med Barcelono in kijevskim Dinamom si boste lahko ogledali v neposrednem prenosu na Kanalu A in Voyo v sredo, 4. 11., od 20.40 naprej. Ne zamudite!

"Če sem še pred nekaj dnevi verjel, da se nam bo prej ali slej odprlo v napadu, sem po izgubljenih točkah na tekmi z Alavesom pošteno v skrbeh. Tu ne gre za slab pristop nogometašev niti slabšo koncentracijo, temveč se glavna težava skriva v pomanjkanju samozavesti, ko pridemo do tekmečevega kazenskega prostora. To se nam je zgodilo že sredi minulega tedna proti Juventusu v Ligi prvakov, a smo kljub temu uspeli doseči dva zadetka in zmagati na pomembnem gostovanju. Ob vseh težavah, ki jih imamo z neučinkovitostjo, pa smo uspeli še 'podariti' gol Alavesu, zato smo bili na koncu kaznovani," je po vnovičnem razočaranju na domačih tleh dejal Ronald Koeman , ki se zaveda, da njegovo moštvo po vsega osmih odigranih prvenstvenih krogih (sicer z dvema tekmama manj, op. p.) za vodilnim Realom Sociedadom na 12. mestu zaostaja že za velikih devet točk.

Griezmann se je posul s pepelom

"Skrbi me, da smo tako nenatančni in neučinkoviti. Kaj nam pomaga, da smo proti nasprotnikovim vratom sprožili 25 udarcev, od tega osem v okvir vrat, ko pa uspemo doseči le en zadetek. Od možnih 12 točk na zadnjih štirih tekmah smo osvojili dve, kar je velika težava. Sicer pa moram poudariti, da je igra zadovoljiva, a manjkajo zadetki. Pri tej zadnji podaji in zaključku moramo biti bolj zbrani in natančni, v nasprotnem bomo že sredi tedna, ko igramo s kijevskim Dinamom, znova naleteli na težave. Tega se je preprosto nabralo že preveč za začetek sezone," je jasno poudaril Koeman, edini strelec za blaugrano na gostovanju pri Alavesu, Francoz Antoine Griezmann, pa se je posul s pepelom in dodal:

"Zelo sem jezen in vsi se pravzaprav tako počutimo v zadnjih dneh. Razočarani smo, ker ne uspemo doseči več zadetkov. Pa toliko priložnosti si ustvarimo, ampak enostavno ne zadenemo. Počutim se krivega za tako stanje, ker sem prvi med enakimi, ko gre za igro v napadu. Manjkajo nam zadetki in storil bom vse, da to popravim."