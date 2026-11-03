Na Cesarjevem seznamu tudi novinec Obrić, manjkata Balkovec in Šeško

Slovenija po prvih štirih tekmah v skupini B1 zaseda drugo mesto s sedmimi točkami, ki jih je zbrala z domačim remijem proti Škotski, zmago proti Severni Makedoniji, porazom v Švici in zmago na Škotskem. Drugo mesto prinaša kvalifikacije za preboj v ligo A, medtem ko tja neposredno vodi le prvo mesto. Tega za zdaj s stoodstotnim izkupičkom 12 točk drži Švica.

Slovenska vrsta, ki se bo zbrala v ponedeljek, bo na preostalih dveh tekmah poskusila osvojiti vseh šest točk, kar bi na koncu zadostovalo za najmanj drugo mesto. Cesarjevi izbranci se bodo najprej 13. novembra v Mariboru pomerili s Švico, 16. pa bodo gostovali v Skopju.