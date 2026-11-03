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Na Cesarjevem seznamu tudi novinec Obrić, manjkata Balkovec in Šeško

Brdo pri Kranju, 03. 11. 2026 11.25 pred 36 minutami 2 min branja 1

Avtor:
A.V. STA
Trening slovenske nogometne reprezentance pred tekmo s Severno Makedonijo

Selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar je na Brdu pri Kranju predstavil seznam igralcev, na katere bo računal na zadnjih dveh tekmah lige narodov proti Švici in Severni Makedoniji. Od novincev je na seznamu branilec Atalante Relja Obrić. Manjka poškodovani Jure Balkovec, tako kot Benjamin Šeško.

Slovenija po prvih štirih tekmah v skupini B1 zaseda drugo mesto s sedmimi točkami, ki jih je zbrala z domačim remijem proti Škotski, zmago proti Severni Makedoniji, porazom v Švici in zmago na Škotskem. Drugo mesto prinaša kvalifikacije za preboj v ligo A, medtem ko tja neposredno vodi le prvo mesto. Tega za zdaj s stoodstotnim izkupičkom 12 točk drži Švica.

Slovenska vrsta, ki se bo zbrala v ponedeljek, bo na preostalih dveh tekmah poskusila osvojiti vseh šest točk, kar bi na koncu zadostovalo za najmanj drugo mesto. Cesarjevi izbranci se bodo najprej 13. novembra v Mariboru pomerili s Švico, 16. pa bodo gostovali v Skopju.

Seznam Slovenije za tekmi s Švico in severno Makedonijo v Ligi narodov:

- vratarji: Jan Oblak (Atletico Madrid), Igor Vekić (Rijeka), Matevž Vidovšek (Olimpija);

- branilci: Jaka Bijol (Leeds), Žan Karničnik (Celje), Erik Janža (Gornik Zabrze), Vanja Drkušić (Espanyol), David Brekalo (Orlando City), David Zec (Holstein Kiel), Srđan Kuzmić (Lorient), Jošt Urbančič (Olimpija), Žan Zaletel (Viborg), Relja Obrić (Atalanta);

- vezisti: Adam Gnezda Čerin (Al Wahda), Sandi Lovrić (Udinese), Timi Max Elšnik (Crvena zvezda), Tomi Horvat (Bristol), Mark Zabukovnik (Celje), Adrian Zeljković (MTK Budimpešta);

- napadalci: Andraž Šporar (Slovan Bratislava), Benjamin Verbič (Celje), Žan Vipotnik (Swansea), Žan Celar (Basel), Danijel Šturm (Slavia Praga), Aljoša Matko (Ujpest), Tjaš Begić (Sampdoria).                        

"Čaka nas zadnje okno in dve tekmi. Kar zadeva prejšnje okno, nas veseli sedem točk. Primarni cilj je dosežen po štirih tekmah, torej obstanek v ligi B. Ampak čakata nas še dve tekmi in želimo si nov cilj, to je drugo mesto, ki prinaša nekaj novega in dobro izhodišče za naslednje kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2028. Gremo iz tekme v tekmo, najprej bo na vrsti Švica, potem pa naprej," je povedal selektor Boštjan Cesar.

Slovenci imajo s Švico 12 medsebojnih tekem, pri čemer so vpisali dve zmagi, dva remija in osem porazov. Proti Makedoncem imajo po osmih tekmah prav tako dve zmagi, dva remija in štiri poraze.

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