Na domačem debiju prejel gol s polovice igrišča

Že ob koncu lanske sezone ni bila skrivnost, da si angleški prvoligaš Manchester United želi zamenjati dolgoletnega vratarja Davida de Geo. Glavni trener Rdečih vragov Erik ten Hag si je zaželel Andrea Onano, s katerim je sodeloval že pri Ajaxu in ko se je United z Interjem dogovoril za odkupnino v višini 55 milijonov evrov.

27-letni Kamerunec je tipični moderni vratar, ki obvlada igro z nogo in se veliko vključuje v organizacijo napadov iz zadnje linije. A včasih si želi celo preveč in zatava daleč stran od gola, kar se mu je zgodilo tudi na domačem debiju na Old Traffordu, kjer je United igral prijateljsko srečanje proti francoskemu prvoligašu Lensu. Onana je v želji po sodelovanju v igri stal previsoko, in ko so njegovi soigralci izgubili žogo na sredini igrišča, je sledila kazen. Lensov napadalec Florian Sotoca je izkoristil slabo postavljanje domačega vratarja in ga z močnim strelom s skoraj polovice igrišča tudi premagal.