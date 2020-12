Na Emiratesu zaskrbljeni: po stoletju nastopov med elito sledi nepredstavljivo?

Odkar se je pred natanko 101 letom uvrstil v elitno družbo angleškega nogometa, londonski Arsenal nikoli pozneje ni izpadel iz nje. Čeprav zadnji naslov državnega prvaka seže v daljno leto 2004, ko je legendarni francoski strokovnjak Arsene Wenger s svojimi "nepremagljivimi" na impresiven način opravil z vso konkurenco, so 'topničarji' vselej nekje pri vrhu domačega klubskega nogometa.

Ob 25 odstotkov plače

Tamkajšnji Daily Mail prinaša članek o morebitnih sankcijah, ki bi doletele nogometaše Arsenala, v kolikor bi poskrbeli za vsem težavam navkljub malo verjeten izpad iz Premier lige. Čeprav se k podobnim ukrepom zatekajo predvsem "manjši" klubi oziroma klubi s precej manjšim ugledom in finančnimi zmožnostmi, se je uprava kluba z Emiratesa odločila za 25-odstotno znižanje mesečnih prejemkov. In če k temu prištejemo še "koronakrizo", ki ni prizanesla niti najmočnejšim nogometnim klubom na svetu, je jasno, da so se glavni odločevalci s tem ukrepom želeli zaščititi v primeru zgodovinskega padca med angleške drugoligaše.

Vodstvo Arsenala za plače nogometašev na letni ravni porabi okoli 150 milijonov funtov in glede na to, da je na zadnjih sedmih tekmah uspel osvojiti pičli dve točki, bo v nadaljevanju zelo zanimivo spremljati, kako se bo moštvo, ki je pred vsako sezono sestavljeno za boj za vrh Premier lige in nastope v elitni Ligi prvakov, spoprijelo z nevsakdanjim izzivom "reševanja (izgubljene) sezone".