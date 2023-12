Na eni strani tradicija, na drugi pa denar in moč

Ob omembi Borussije Dortmund in Paris Saint-Germaina je jasno, da gre za velikana evropskega nogometa, ki pa prisegata na popolnoma različni filozofiji. Na eni strani tradicija, tudi že osvojeni naslov evropskega klubskega prvaka iz leta 1997, na drugi pa kapital in zmožnost kupiti vse, kar se na tržišču kupiti da. Toda v Porurju so znani še po nečem – svoji valilnici mega talentov, ki so kasneje v karierah še dodatno opozorili nase. Imena, kot so Erling Haaland, Robert Lewandowski, Ousmane Dembele in naposled Jude Bellingham, so zgovorna sama po sebi.