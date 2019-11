Na EP uvrščene še Anglija, Francija, Turčija in Češka

Turčija si je kot sedma zagotovila nastop na EP, za kar ji je zadoščal že neodločen izid 0:0 v skupini H proti Islandiji. Zaradi razpleta te tekme pa si je nastop že zagotovila tudi Francija. Islandci bi za ohranitev možnosti za nastop na EP potrebovali zmago, po delitvi točk pa Francozov na lestvici Islandci zaradi slabšega izida medsebojnih tekem niso mogli več ogroziti. Francozi se nato v tekmi z Moldavijo niso preveč naprezali, na koncu pa vendarle tesno zmagali, za zmago z 2:1 sta z zadetkoma poskrbela Raphael Varane in Olivier Giroud . Albanija in Andora sta v tej skupini igrali 2:2.

Pred začetkom predzadnjega cikla kvalifikacij so imele vozovnice za evropsko nogometno prvenstvo 2020 že zagotovljene Belgija, Italija, Poljska, Rusija, Španija in Ukrajina.

Angleži ponižali Črnogorce

V skupini A so Angleži potrdili status favoritov in na tekmi proti Črni gori do vrha napolnili mrežo tekmecev. Za Euro bi jim zadoščal že remi, toda ničesar niso prepustili naključju. Blestel je Harry Kane s hat-trickom (19., 24., 37.), Črnogorci so si zabili tudi avtogol, števec zadetkov se je ustavil pri številki sedem, Anglija pa si je priigrala Euro.

Tudi Čehi so imeli vse v svojih rokah, le zmagati bi morali proti Kosovu. Toda ni jim šlo vse po načrtih, najprej so celo zaostajali po zadetku Adtheja Nuhiujua, potem pa sta Alex Kral inOndrej Čelustka med 71. in 79. minuto poskrbela za preobrat in češko slavje za Euro v Plznu.