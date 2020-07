Na Etihadu odjeknila petarda: City 'povozil' nebogljeni Newcastle

To je bila igra mačke z mišjo, ki se je končala s petimi zadetki v mreži Srak iz Newcastla. Gostje so sicer pričakovali precej močnejši odpor, a njihov voz je začel počasi drseti navzdol že v 10. minuti, ko je po podaji razpoloženega Davida Silve za vodstvo z 1:0 zadel Gabriel Jesus.



V 20. minuti je bilo že 2:0 za sinjemodre, ko je po podaji belgijskega reprezentančnega vezista v polno meril Rijad Mahrez. Manchester City je iz minute v minuto stopnjeval ritem igre, kar tokratni tekmec ni uspel dohajati. Po prihodu iz garderob se razmerje moči na zelenici ni spremenilo; varovanci katalonskega stratega Josepa Guardiole so nadaljevali z všečno in napadalno igro, kar je na svoji koži občutil tudi gostujoči branilec Federico Fernandez, ki je v 58. minuti zatresel lastno mrežo. Toda to še ni bilo vse: na 4:0 je z natančno izvedenim prostim strelom povišal David Silva, končnih 5:0 pa je v prvi minuti sodnikovega dodatka postavil Raheem Sterling.



Po koncu obračuna na Etihadu domači strateg ni skrival navdušenja nad predstavo svojih varovancev. "Odkar smo se vrnili na zelenice, igramo zelo dobro in predvsem učinkovito. Končnico lige prvakov bomo tako dočakali v zelo dobri formi. Ne glede na predhodni poraz proti Southamptonu sem s potekom tega dela sezone več kot zadovoljen. Naša obveza je, da se vsakodnevno trudimo za naše navijače, naše ljudi, ki v teh težkih časih za človeštvo kažejo, koliko jim ta klub dejansko pomeni," je bil po visoki zmagi svojega moštva vzhičen Pep Guardiola.