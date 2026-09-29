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Na Etihadu si lahko (vsaj delno) oddahnejo: lovorike bodo ostale

Manchester, 29. 09. 2026 10.48 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
J.B.
Etihad pred polfinalom LP

Na Otoku še vedno odmeva odločitev sodišča, ki je Manchester City spoznalo krivega za kršenje kar 114 točk finančnega fair playja. Kakšna kazen bo doletela klub z Etihada, še ni znano, skoraj zagotovo pa to ne bo odvzem v zadnjih sezonah osvojenih lovorik, na kar so upali navijači Cityjevih tekmecev.

Haaland naj bi stal veliko več, kot je navedeno v uradnih evidencah.
Haaland naj bi stal veliko več, kot je navedeno v uradnih evidencah.
FOTO: Profimedia

Spomnimo, obtožbe sodišča se nanašajo na obdobje od začetka prejšnjega desetletja do danes. V tem času je Manchester City s pomočjo milijard iz Združenih arabskih emiratov osvojil vse, kar se je osvojiti dalo.

Neodvisna preiskava, ki jo je sprožilo vodstvo angleške lige, pa je nedavno ugotovila, da si je City pri tem pomagal z nedovoljenimi praksami. Med drugim meščanom očitajo, da niso ustrezno prikazovali svojega poslovanja. Za Erlinga Haalanda so uradno plačali 60 milijonov evrov, a je bila odškodnina po poročanju nekaterih medijev bližja 250 milijonom, kar bi predstavljalo nov rekord.

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Praznenje vitrin ne pride v poštev

The Athletic poroča, da se ne glede na ugotovitve meščanom ni treba bati, da bi jim odvzeli naslove v zadnjih sezonah. Morebitne kazni naj bi zadevale prihodnost, najbolj verjetno je, da bo klub z Etihada prejel zajetno finančno kazen, še vedno je možen tudi odvzem točk.

City je v svoji zgodovini desetkrat postal angleški prvak, od tega kar osemkrat v obdobju vlaganja z Bližnjega vzhoda. V tem času so meščani štirikrat slavili v pokalu FA, leta 2023 pa so za češnjo na torti dobili tudi Ligo prvakov, ko so v istanbulskem finalu z 1:0 premagali Inter.

Čeprav je njihova prihodnost po zadnjih ugotovitvah sodišča precej negotova, se jim za lovorike ni bati ...

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