'Na evropskem prvenstvu ne bo prostora za nasilje'

Euro 2024 bo gostilo deset mest, gre pa za največji športni dogodek v Nemčiji po svetovnem prvenstvu leta 2006. V zadnjem obdobju je po podatkih nemške tiskovne agencije dpa po konfliktu na Bližnjem vzhodu grožnja terorističnih napadov višja, zaradi česar bo nemška vlada do prihodnjega poletja podrobno spremljala položaj znotraj države. "Če bo čez pol leta stopnja ogroženosti enaka, potem to seveda pomeni, da bomo morali okrepiti svoja prizadevanja, kar se tiče varnosti. Seveda tega ne vemo in danes o tem še ne moremo soditi," je nemškim medijem dejala notranja ministrica Nancy Faeser.