Na helikopterju naj bi bilo osem oseb, tudi predsednik Leicestra

Pred stadionom King Power navijači Leicester Cityja in ostali prebivalci mesta v osrčju Anglije polagajo cvetje, šale in drese. V tišini se spominjajo na žrtve helikopterske nesreče, ki jih skoraj 24 ur po dogodku lokalne oblasti še niso identificirale, je pa že znano, da je bil na krovu tudi predsednik lokalnega prvoligaša Vichai Srivaddhanaprabha .

To so za BBCpotrdili viri blizu družine tajskega poslovneža, ki je obogatel s trgovskim podjetjem King Power International in leta 2010 vstopil v klub, s katerim je leta 2016 osvojil nepričakovan naslov v Premier League. Zaenkrat še ni uradne potrditve o številu žrtev, a je helikopter, ki je redno vzletal in pristajal na stadionu pred in po tekmah domačega kluba, po navadi uporabljala Tajčeva družina, na krovu pa je bila po navadi posadka z dvema pilotoma. Reden gost tekem je bil tudi lastnikov sin, ki pa tokrat ni prispel v Leicester.