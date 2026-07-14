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Nogomet

Za Hrvaško zbral 100 nastopov, zdaj je v priporu

Zagreb, 14. 07. 2026 10.57 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Dario Šimić

V Zagrebu so v protikorupcijski akciji aretirali nekdanjega hrvaškega nogometnega reprezentanta Daria Šimića. Hrvaški medji kot neuradni razlog za aretacijo navajajo nezakonito pridobitev dovoljenja za kamp v Tisnem na otoku Murter.

Daria Šimića so aretirali v akciji hrvaškega urada za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) ter policije, poroča net.hr. Uskok in policija se o aretaciji za zdaj še nista uradno odzvala.

Poleg Šimića so pridržali tudi nekdanjo vodjo oddelka za turizem šibeniško-kninske županije Nedo Livljanić, proti kateri je Uskok julija lani vložil obtožnico zaradi izdajanja nezakonitih odločb za kampe. Poleg nje je obtožnica tedaj zajemala še investitorja kampa na Murterju Zorana Pripuza in tri podjetnike.

Dario Šimić na evropskem prvenstvu 2008.
Dario Šimić na evropskem prvenstvu 2008.
FOTO: Profimedia

Aretiran tudi brat Josip

Lani so zaradi domnevne fiktivne trgovine in utaje davkov aretirali tudi Darijevega brata, nekdanjega nogometaša Josipa Šimića. Po zaslišanju je priznal očitana dejanja in z Uskokom sklenil sporazum o priznanju krivde. Primer ni povezan z današnjo akcijo.

Za vatrene zbral kar 100 nastopov

Dario Šimić je bil član hrvaške reprezentance, ko je ta osvojila bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu v Franciji leta 1998. Za reprezentanco je igral med letoma 1996 in 2008 ter zbral 100 nastopov. Nogometno kariero je končal leta 2010.

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