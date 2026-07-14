Za Hrvaško zbral 100 nastopov, zdaj je v priporu

Daria Šimića so aretirali v akciji hrvaškega urada za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) ter policije, poroča net.hr. Uskok in policija se o aretaciji za zdaj še nista uradno odzvala.

Poleg Šimića so pridržali tudi nekdanjo vodjo oddelka za turizem šibeniško-kninske županije Nedo Livljanić, proti kateri je Uskok julija lani vložil obtožnico zaradi izdajanja nezakonitih odločb za kampe. Poleg nje je obtožnica tedaj zajemala še investitorja kampa na Murterju Zorana Pripuza in tri podjetnike.