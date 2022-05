Na Hrvaškem pokalni naslov Hajduku, v Srbiji Zvezdi

Nogometaši Crvene zvezde so le tri dni po osvojitvi domačega prvenstva osvojili še srbski pokal. V finalu v Beogradu so z 2:1 premagali večnega tekmeca Partizan. Oba gola za zmagovalce je dosegel Aleksandar Katai, za črno-bele je vmes izenačil Slobodan Urošević. Za rdeče-bele je to 26. naslov pokalnih zmagovalcev in hkrati druga zaporedna dvojna krona. Tudi na Hrvaškem je s pokalnim finalom padel zastor nad klubsko sezono. V Splitu sta se za lovoriko udarila Hajduk in Rijeka. Gostje so hitro povedli, v nadaljevanju pa je sledil popoln rezultatski zasuk in slavje Dalmatincev (3:1). Dva gola je dosegel Dario Melnjak. Za Splitčane je to prva lovorika po letu 2013 ...

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Zagrebški Dinamo je sicer še 16. v zadnjih 17 letih postali prvak Hrvaške. To je njihov 23. naslov prvaka v samostojni Hrvaški in 27. v zgodovini. V zadnjih 17 letih Dinamo ni bil prvak le pred petimi leti, ko je bila boljša Rijeka, ki jo je takrat vodil zdajšnji slovenski selektor Matjaž Kek. Zagrebčani letos niso imeli lahkega dela, saj je bil Hajduk po dolgem času resen tekmec, večji del prvenstva pa sta bila blizu tudi Osijek in Rijeka. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke V Srbiji vse v znaku rdeče in bele barve

Nogometaši Crvene zvezde so osvojili dvojno krono v Srbiji. V zadnjem krogu so v ligi za prvaka s 3:1 na domačem igrišču premagali Voždovac in se veselili petega zaporednega naslova, skupno pa že 33. v zgodovini kluba. Zvezda je sezono končala s 100 točkami, Partizan pa z 98. Kakšno prevlado sta uživala beograjska velikana, pove tudi dejstvo, da sta v državnem prvenstvu na 37 tekmah izgubila le po enkrat, skupno pa sta oddala le 24 točk. Rdeče-beli so petič zapovrstjo slavili, v tem času pa so na večni lestvici pred Partizanom prednost po številu lovorik povišali na 33:27. Zvezda je nekaj dni kasneje zbirko lovorik oplemenitila še s pokalnim naslovom, ko je v finalu padel prav večni tekmec Partizan. Izida, finale pokala:

Hajduk - Rijeka 3:1 (2:1)

Ferro 24., Melnjak 36., 56., Drmić 6.

RK: Smolčič 45. Crvena zvezda - Partizan 2:1 (2:1)

Katai 28., 76.; Urošević 62.