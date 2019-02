Na Hrvaškem tudi tretja obtožnica proti Zdravku Mamiću

Županijsko tožilstvo v Zagrebu je obtožilo 60-letnega Zdravka Mamića, da je kot član izvršnega odbora, nato pa tudi kot izvršni podpredsednik kluba Dinamo, med septembrom 2002 in marcem 2007 v Zagrebu in Celovcu imel pooblastila za razpolaganje z denarjem, ki je bil shranjen v banki v Avstriji, so objavili na spletni strani tožilstva.

Čeprav je bil obvezan skrbeti za zakonsko uporabo klubskih finančnih sredstev, je uporabil Dinamov denar za osebne potrebe, so dodali. Poudarili so, da je z računa kluba na svoj račun nakazal nekaj več kot 97.000 evrov, še skoraj 2,2 milijona evrov pa je dvignil v gotovini in je klub oškodoval za nekaj manj kot 2,3 milijona evrov. Tožilstvo predlaga, da bi Mamiću odvzeli na ta način pridobljeno materialno korist.