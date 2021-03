Na Hrvaškem znova žalujejo: preminil legendarni nogometaš Zlatko Kranjčar

Kot poročajo hrvaški mediji, se je zdravstveno stanje 64-letnega Zlatka Kranjčarja pred 10 dnevi močno poslabšalo, ko je bil iz Zadra nemudoma prepeljan v zagrebški Klinični center, kjer pa mu zdravniki niso uspeli rešiti življenja.

Legendarni jugoslovanski in kasneje hrvaški nogometaš je bil prepoznaven po svojem edinstvenem napadalnem slogu, s katerim je zagrebškemu Dinamu leta 1982 pomagal do naslova jugoslovanskega državnega prvaka. Z istim klubom se je v letih 1980 in 1983 veselil tudi dveh lovorik v tedanjem Pokalu Maršala Tita.

Priljubljeni "Cico", kot je bil vzdevek Zlatka Kranjčarja, je za jugoslovansko reprezentanco zbral 11 nastopov. Bil pa je tudi eden od vsega 15 nogometašev, ki so se odzvali vabilu za premierni nastop hrvaške izbrane vrste oktobra 1992 proti reprezentanci Združenih držav Amerike. Na omenjeni tekmi je bil tudi kapetan svoje reprezentance.



Po končani igralski karieri se je posvetil trenerskemu delu. Vodil je številne domače in tuje klube, kot selektor pa je hrvaško reprezentanco popeljal na svetovno prvenstvo leta 2006 v Nemčiji.