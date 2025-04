Na igrišče pritekla črna mačka, sledil rdeč karton in poškodba Sergia Ramosa

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po tekmi pa ne odmevata vse slabša forma domačih in vse boljša gostov, ampak poškodba, ki jo je utrpel prvi zvezdnik Monterreya Sergio Ramos in rdeči karton prvega zvezdnika Leona Jamesa Rodrigueza. Oba neljuba dogodka sta sledila "vdoru" črne mačke na igrišče v 50. minuti igre. Vraževerni mehiški navijači menijo, da je za težave Kolumbijca in Španca kriv prav hišni ljubljenček.