Na igrišču vedno pozorni Rodri sosede nadziral z dronom

Obtožba je vsekakor nenavadna. Rodrijevi sosedje so ga obtožili, da je dron pod njegovim nadzorom letel zelo blizu njihovih oken. To seveda krši pravila in predvsem zasebnost prijaviteljev.
Rodri naj bi v večernih urah upravljal dron, ki je letel tik ob oknih stolpnice, pri sosedih pa so nelagodje povzročile zelene luči na dronu. Številni najemniki v bloku so nogometaša prijavili policiji, pred tem pa naj bi po poročanju angleških časnikov v interni skupini WhatsApp delili slike in posnetke Rodrija, ki je imel v rokah upravljalnik drona.
"Živim s partnerico v visokem nadstropju in zadnja stvar, ki jo pričakuješ, ko gledaš televizijo, je dron meter od okna. Moja žena se zaradi tega počuti nelagodno. Življenje visoko nad tlemi običajno pomeni, da nihče ne gleda v notranjost stanovanja, zdaj pa nas motita Rodri in njegov dron," je za angleške medije dejal eden od Rodrijevih sosedov.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.