Nogomet

Na igrišču vedno pozorni Rodri sosede nadziral z dronom

Manchester, 10. 03. 2026 18.20 pred 42 minutami 1 min branja 1

Avtor:
M.D.
Rodri

Dan pred obračunom Manchester Cityja z Real Madridom je v javnost prišla novica, da je policija v Manchestru prejela prijavo, ki nogometaša Cityja Rodrija ne bo razveselila. Špančevi sosedje so ga obtožili snemanja notranjosti njihovih stanovanj z dronom.

Obtožba je vsekakor nenavadna. Rodrijevi sosedje so ga obtožili, da je dron pod njegovim nadzorom letel zelo blizu njihovih oken. To seveda krši pravila in predvsem zasebnost prijaviteljev.

Rodri
Rodri
FOTO: Profimedia

Rodri naj bi v večernih urah upravljal dron, ki je letel tik ob oknih stolpnice, pri sosedih pa so nelagodje povzročile zelene luči na dronu. Številni najemniki v bloku so nogometaša prijavili policiji, pred tem pa naj bi po poročanju angleških časnikov v interni skupini WhatsApp delili slike in posnetke Rodrija, ki je imel v rokah upravljalnik drona.

Preberi še Mbappe nazaj v Madridu, a še ne bo nared za prvo tekmo proti Cityju

"Živim s partnerico v visokem nadstropju in zadnja stvar, ki jo pričakuješ, ko gledaš televizijo, je dron meter od okna. Moja žena se zaradi tega počuti nelagodno. Življenje visoko nad tlemi običajno pomeni, da nihče ne gleda v notranjost stanovanja, zdaj pa nas motita Rodri in njegov dron," je za angleške medije dejal eden od Rodrijevih sosedov.

rodri manchester city

Spektakel na St. James' Park: Lahko Newcastle preseneti Barcelono?

Navijači nagradili Šeška za odlično formo, postal je igralec meseca

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JOSEPH HAYDN
10. 03. 2026 20.58
Prakso je očitno prenesel še izven zelenic
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
