Na igrišču vedno pozorni Rodri sosede nadziral z dronom

Obtožba je vsekakor nenavadna. Rodrijevi sosedje so ga obtožili, da je dron pod njegovim nadzorom letel zelo blizu njihovih oken. To seveda krši pravila in predvsem zasebnost prijaviteljev.

Rodri FOTO: Profimedia

Rodri naj bi v večernih urah upravljal dron, ki je letel tik ob oknih stolpnice, pri sosedih pa so nelagodje povzročile zelene luči na dronu. Številni najemniki v bloku so nogometaša prijavili policiji, pred tem pa naj bi po poročanju angleških časnikov v interni skupini WhatsApp delili slike in posnetke Rodrija, ki je imel v rokah upravljalnik drona.