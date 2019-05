Na izhodnih vratih: de Gea zavrnil podaljšanje

Nekdanji član Atletico Madrida je bil v zadnjih šestih sezonah kar štirikrat izglasovan za najboljšega igralca svojega moštva. Rdeči vragi zanj prave zamenjave praktično nimajo, kljub temu pa jim ga po vsej verjetnosti na bo uspelo zadržati na Old Traffordu. David de Gea bojda zahteva kar 400 tisoč evrov tedenske plače, s čimer pa naj težav ne bi imeli pri francoskemPSG-ju, poročajo angleški mediji.



Kot so zapisali na spletni strani časopisaThe Sun, so Parižani za Španca to poletje pripravljeni ponuditi okoli 70 milijonov evrov, kar bi pri Unitedu skorajda morali sprejeti. Vragi namreč veliko manevrskega prostora za pogajanja nimajo, saj lahko de Gea po koncu prihodnje sezone klub zapusti kot prost igralec. To bi bil za četo Oleja Gunnarja Solskjaerja zagotovo velik udarec, saj je pred Norvežanom poletje, ko bo skušal prenoviti ekipo 20-kratnih angleških prvakov. In morda bo to moral storiti brez svojega najboljšega vratarja.