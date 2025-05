Jesenice v pričakovanju nogometnega praznika in boja za drugo ligo

Pri Dobu stavijo na mlade in doma vzgojene nogometaše. Nesmiselno bi bilo pripeljati tujce vprašljive kvalitete samo zato, da bi se borili za obstanek v drugi ligi, razmišlja predsednik Bojan Gasior.

Nogometaši Doba so tako kot lani zanesljivo dobili zahodni del tretjeligaške konkurence, a bodo najverjetneje znova odklonili možnost napredovanja. Lani je to izkoristil drugouvrščeni Slovan, letos pa srdit boj bijejo Izola in Jesenice.

"Če bi bila druga liga razvojna in namenjena mladim nogometašem, bi z veseljem igrali. Odločitev bo padla po koncu sezone, se pa bolj nagibamo, da bi ostali," je stališče Doba povzel njegov predsednik Bojan Gasior.

Izpostavil je, da je klub v odlični finančni kondiciji, selitev med drugoligaše pa bi predstavljala (pre)veliko spremembo za celoten klubski ustroj.

"Imamo kombinacijo nekaterih izkušenih nogometašev in večine mladih. Slobodan Vuk (s 17 goli prvi strelec kluba, op. a.) je denimo odličen mentor, tako z nogometnega kot človeškega vidika. Zagovarjamo pa, da se mladi ob igranju šolajo ali hodijo v službo," je dodal Gasior in pojasnil, da so z igranjem v tretji ligi zadovoljni tudi zato, ker se je kakovost tekmovanja v zadnjih letih močno izboljšala.