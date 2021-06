Na južnoameriškem prvenstvu v nogometu že 52 okužb s koronavirusom

Lionel Messi in sodnik Roddy Zambrano

Podatke je časniku posredovalo ministrstvo za zdravje v Braziliji. Tam so potrdili, da je najslabše stanje v reprezentanci Venezuele, kjer so odkrili kar ducat okužb. Letošnja Copa America se je začela v nedeljo. Turnir je bil tik pred zdajci prestavljen v Brazilijo, saj naj bi ga sprva gostili Argentina in Kolumbija, a sta obe državi prireditev zaradi pandemije covida, Kolumbija pa tudi zaradi političnih zapletov, odpovedali.

Selitev v Brazilijo je bila zasilna rešitev v zadnjem trenutku, a je bila tudi ta deležna številnih kritik, saj je tudi v Braziliji stanje v povezavi s pandemijo težko. Po doslej znanih podatkih se je v tej državi doslej z virusom okužilo vsaj 17,5 milijona ljudi, skoraj 490.000 jih je umrlo. Brazilija še vedno velja za eno od žarišč, kjer zdravstveni delavci niso uspeli zajeziti epidemije.