Na kaj morate v Stuttgartu paziti in kje se boste lahko zabavali

Slovenija proti Danski je prvi dvoboj naše reprezentance na Euru 2024, Stuttgart pa prvo prizorišče romanja slovenskih navijačev. Ti se z zastavami in ogretimi grli odpravljajo na najbolj zeleno evropsko prvenstvo doslej, kot obljublja Uefa. In na nas je, da takšno seveda tudi ostane. Imetniki kart so upravičeni denimo do 36 ur brezplačnega javnega prevoza, tisti, ki boste za volan sedli sami, pa pozor: naša ekipa je iz prve roke preverila, na kaj morate paziti, kaj lahko pričakujete in kje se boste lahko zabavali.