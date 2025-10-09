Na Madžarskem proti Izraelu z jasnim ciljem: 'Zanima nas zgolj zmaga'

Izraelci so kvalifikacije za prvenstvo, ki ga bosta gostili Albanija in Srbija, odprli s točko na gostovanju pri Bosni in Hercegovini. Obračun v Mostarju se je končal z izidom 0:0, nato pa je Izrael v drugi tekmi septembrskega okna remiziral še na Nizozemskem. Za novo točko zasedbe selektorja Guyja Luzona je v 91. minuti srečanja zadel rezervist Bar Lin.
"Vemo, da imamo v oktobru dve tekmi, obe bosta zelo pomembni. Prvi nasprotnik bo Izrael. Priprave so enake kot vse druge reprezentančne akcije. Najprej je bila na vrsti ocena trenutnega stanja, potem pa taktična priprava na tekmeca. Ogledali smo si predstavo Izraela, ki je organizirano in tekaško sposobno moštvo. Izraelci imajo hiter prehod, nekaj zelo nevarnih posameznikov. Gre za neugodno reprezentanco, kar dokazuje tudi rezultat z gostovanja na Nizozemskem," je pred prvo od dveh oktobrskih preizkušenj - v torek bo v Kopru odigrana še tekma z BiH - dejal selektor Andrej Razdrh.
V mladi reprezentanci so po uvodnem porazu na Norveškem odločeni, da v petkovem večeru pridejo do prvih točk v kvalifikacijah. "Za nas je to druga akcija, čaka nas težko srečanje, tako iz fizičnega kot psihološkega vidika, smo pa vsi v reprezentanci odločeni, da popravimo vtis s prve tekme. Predvsem glede agresivnosti, želje po zmagi, kar je prvo, na kar bomo pozorni. V Budimpešto smo pripotovali po zmago, čeprav je situacija specifična in bo tekma odigrana brez gledalcev. Z njimi na tribunah bi bilo bolj živahno, so pa to stvari, ki jih moramo sprejeti vsi, je pa iz nekega vidika posebno, saj gledalci dajo dodaten naboj," je še poudaril Razdrh.
Oseminštiridesetletni Vrhničan je v primerjavi s prvotnim seznamom posegel po treh spremembah v kadru. Mitja Ilenič in Marcel Lorber po dogovoru s selektorjem reprezentančni tekmi izpuščata z namenom ureditve statusa v klubskih sredinah, medtem ko je Jaka Čuber Potočnik izostal zaradi poškodbe. Trojico so nadomestili Damir Zukić, ki je član mlade ekipe Milana, ter domžalska upa Luka Mlakar in Gal Kranjčič, ekipi pa so se pridružili ob začetku priprav v Moravskih Toplicah.
