Na Madžarskem proti Izraelu z jasnim ciljem: 'Zanima nas zgolj zmaga'

Izraelci so kvalifikacije za prvenstvo, ki ga bosta gostili Albanija in Srbija, odprli s točko na gostovanju pri Bosni in Hercegovini. Obračun v Mostarju se je končal z izidom 0:0, nato pa je Izrael v drugi tekmi septembrskega okna remiziral še na Nizozemskem. Za novo točko zasedbe selektorja Guyja Luzona je v 91. minuti srečanja zadel rezervist Bar Lin.

"Vemo, da imamo v oktobru dve tekmi, obe bosta zelo pomembni. Prvi nasprotnik bo Izrael. Priprave so enake kot vse druge reprezentančne akcije. Najprej je bila na vrsti ocena trenutnega stanja, potem pa taktična priprava na tekmeca. Ogledali smo si predstavo Izraela, ki je organizirano in tekaško sposobno moštvo. Izraelci imajo hiter prehod, nekaj zelo nevarnih posameznikov. Gre za neugodno reprezentanco, kar dokazuje tudi rezultat z gostovanja na Nizozemskem," je pred prvo od dveh oktobrskih preizkušenj - v torek bo v Kopru odigrana še tekma z BiH - dejal selektor Andrej Razdrh.