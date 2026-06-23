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Nogomet

'Kritike na Mbappejev račun so težke in neupravičene'

Philadelphia, 23. 06. 2026 08.10 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
A.V.
Didier Deschamps in Kylian Mbappe

Francoska nogometna izbrana vrsta je v skladu s pričakovanji na najboljši možni način odprla letošnje svetovno prvenstvo v nogometu v ZDA, Kanadi in Mehiki. Galski petelini so si z dvema zmagama v predtekmovalni skupini I, v kateri se nahajajo še izbrane vrste Norveške, Senegala in Iraka, že zagotovili napredovanje v izločilne boje.

A kljub omenjenima zmagama nad Senegalom (3:1) in Irakom (3:0) - Francoze do zaključka predtekmovalnega dela mundiala čaka še derbi skupine I s prav tako stoodstotnimi Norvežani - vzdušje okoli izbrane vrste, ki ji že vrsto let bolj ali manj uspešno poveljuje izkušeni selektor Didier Deschamps še zdaleč ni rožnato.

Kritike na račun glavnega zvezdnika galskih petelinov Kyliana Mbappeja od konca letošnje klubske sezone ne pojenjajo. Veliko je govora o njegovi sebičnosti in muhastem vedenju, kar tako privržence madridskega Reala kot tudi francoske izbrane vrste nemalokrat spravlja ob živce. Selektor Didier Deschamps je po zadnji prepričljivi zmagi nad Irakom skušal omiliti vse skupaj in izpostavil Mbappeja kot eno ključnih figur za igro dvakratnih svetovnih prvakov.   

Didier Deschamps in Kylian Mbappe med tekmo skupinskega dela svetovnega prvenstva proti izbrani vrsti Iraka (3:0).
Didier Deschamps in Kylian Mbappe med tekmo skupinskega dela svetovnega prvenstva proti izbrani vrsti Iraka (3:0).
FOTO: AP

"Kolikor ga poznam, je do sebe zelo zahteven, vendar me za Kyliana ne skrbi. Kot sem vam dejal že prvi dan, je tukaj zato, da zabija gole, in to tudi počne. Odličen pa je prav tako v vlogi kapetana, tako na igrišču kot izven njega. Tukaj ima seveda izjemen vpliv in ugled. Ne poznam natančnih številk odkar smo tu, sem pa slišal precej kritik na njegov račun, predvsem glede njegove domnevne sebičnosti, kar pa sploh ni njegova lastnost. Ponavljam, je kapetan in odličen zgled za celotno ekipo, a zanj je najbolj pomembno to, da je učinkovit," je na največje kritike lika in dela Kyliana Mbappeja v svojem (pomirljivem) slogu odgovoril Deschamps.

Kylian Mbappe (desno) uživa brezpogojno zaupanje francoskega selektorja Didiera Deschampsa.
Kylian Mbappe (desno) uživa brezpogojno zaupanje francoskega selektorja Didiera Deschampsa.
FOTO: AP

Oseminpetdesetletni strokovnjak razpolaga z izjemnim igralskim kadrom. Mbappe je le eden od številnih zvezdnikov te reprezentance, med katerimi je še nekdo, ki se je v preteklosti marsikomu zameril s svojim nenavadanim in nepredvidljivim obnašanjem, a je s prestopom iz Barcelone k Paris Saint Germainu doživel pravo "renesanso".

"Močno verjamem tudi v Ousmana Dembeleja. On to ve in tudi sam ne spada med tiste, ki bi dvomili vase. Vseeno pa je to, kar je storil tokrat - Dembele je dosegel zadetek proti Iraku -, očitno pomembno, saj gre za zelo kakovostnega igralca s sposobnostjo odločanja tekem. Tudi Mbappé je takšen profil nogometaša, kar ni nič novega, toda Ousmane ima to sposobnost morda še bolj izraženo kot Kylian. Če je do zdaj ni pokazal, je to tudi zato, ker je imel pogosto težave s poškodbami, zato se mu še ni zares odprlo, čeprav je z nami že od leta 2018," pa je o napadalcu dvakratnih zaporednih evropskih klubskih prvakov s Parka princev dejal francoski selektor.

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nogomet sp 2026 francija didier deschamps kylian mbappe

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KOMENTARJI4

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obožeobože
23. 06. 2026 10.43
Mbape je top 3 igralci na svetu. Ne zasluži si kritike.
Odgovori
0 0
Voly
23. 06. 2026 10.09
Kritike gor ali dol, Mbape je svetovna klasa in brez njega Francija ne bi imela nobenih možnosti, točno tako, kot Argentina brez Messija! Svetovni zvezdniki so včasih pač malo "muhasti" in tudi sebični. Če ne bi bili takšni, ne bi bili zvezdniki!
Odgovori
+3
4 1
simc167
23. 06. 2026 09.43
Mbape je egoist in naduvanko.
Odgovori
+6
8 2
alex cross
23. 06. 2026 09.37
Francija? prej EuroAfrika
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+4
7 3
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