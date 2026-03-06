Na mehiškem delu mundiala bo za varnost skrbelo več kot 100.000 ljudi

Nemška tiskovna agencija dpa piše, do bodo poleti v času SP v varnostno shemo vključeni tudi droni, vojaška letala in psi, izurjeni za iskanje eksplozivnih sredstev.

"Kot vidite, smo odlično pripravljeni," je na novinarski konferenci v Guadalajari dejala mehiška predsednica Claudia Sheinbaum. Vodja koordinacijskega centra za varnost general Roman Villalvazo pa je dodal, da bodo okrog vseh objektov med SP sklenili najmanj tri do štiri varnostne obroče. To velja za stadione, pa tudi za hotele, kjer bodo bivale ekipe, letališča in območja za navijače.