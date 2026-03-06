Naslovnica
Nogomet

Na mehiškem delu mundiala bo za varnost skrbelo več kot 100.000 ljudi

Ciudad de Mexico, 06. 03. 2026 18.49 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
SP 2026

Dva tedna po izbruhu nasilja v Mehiki, ki je sledilo smrti vodje mamilarskega kartela Jalisco New Generation (CJNG) Nemesia Cervantesa, znanega kot El Mencho, so v Mehiki predstavili varnostne ukrepe za tekme nogometnega SP. Skupaj jih bo varovalo več kot 100.000 vojakov, policistov in pripadnikov drugih varnostih služb.

Nemška tiskovna agencija dpa piše, do bodo poleti v času SP v varnostno shemo vključeni tudi droni, vojaška letala in psi, izurjeni za iskanje eksplozivnih sredstev.

"Kot vidite, smo odlično pripravljeni," je na novinarski konferenci v Guadalajari dejala mehiška predsednica Claudia Sheinbaum. Vodja koordinacijskega centra za varnost general Roman Villalvazo pa je dodal, da bodo okrog vseh objektov med SP sklenili najmanj tri do štiri varnostne obroče. To velja za stadione, pa tudi za hotele, kjer bodo bivale ekipe, letališča in območja za navijače.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Mehika nogometno SP gosti skupaj z ZDA in Kanado. V Ciudad de Mexicu se bo 11. junija tekmovanja tudi začelo, 13 tekem mehiškega dela SP pa bosta ob prestolnici gostila še Guadalajara in Monterrey.

Sprememba varnostne sheme je bila nujna, saj so pripadniki kartela Jalisco New Generation po smrti svojega vodja v nasilju na mehiških ulicah ubili več kot 70 ljudi, zažigali in ropali trgovine, s cestnimi zaporami pa poskrbeli za kaos tudi v prometu.

nogomet sp 2026 mundial mehika

