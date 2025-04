Na mestnem derbiju na San Siru brez zmagovalca

Prvi gol smo videli v drugi minuti drugega polčasa, ko se je Tammy Abraham z gibanjem telesa odlično otresel gostujočih branilcev in nato sprožil ravno dovolj močno in natančno, da Josep Martinez v gostujočih vratih ni imel možnosti. Črno-modri so izenačili natanko na sredini drugega dela, ko je Hakan Calhanoglu streljal s približno 20 metrov v spodnji desni kot vratarja Mika Maignana, ki bi morda lahko bolje posredoval. Do konca se izid ni več spremenil.

"Klasičen derbi, ki bi lahko šel v obe smeri. V prvem polčasu smo imeli priložnosti, ki jih nismo znali izkoristiti. Potem nas je prebudil zadetek Milana. Verjamem, da nam je res pomagal, saj smo bili do konca boljši tekmec in si ustvarili kar nekaj priložnosti. Ampak moramo biti zadovoljen, Milan je kakovosten nasprotnik. O finalistu bo odločalo povratno srečanje," je prvih 90 minut strnil trener Interja Simone Inzaghi.