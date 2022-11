Na tekmi preobratov v Madridu Real v La Ligi prvič na kolenih

Oscar Trejo in Eder Militao sta se vpisala med strelce na tekmi Raya in Reala.

Za zaključek tokratnega 13. kroga v španski La Ligi sta se v Madridu na stadionu de Vallecas pomerila domači Rayo Vallecano in Real. Galaktiki so bili v vlogi favorita pred začetkom, saj v dosedanjem prvenstva še niso izgubili. Trener Carlo Ancelotti ni mogel računati na poškodovanega prvega napadalca Karima Benzemaja , na igrišče je poslal naslednjo enajsterico: Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Ferland Mendy, Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Luka Modrić, Marco Asensio, Rodrygo Goes, Vinicius Junior.

Domači so sijajno odprli tekmo, saj je že v peti minuti prvo žogo za hrbet dobil vratar Reala Thibaut Curtois, strelec pa je bil Santi Comesana. V 35. minuti je glavni sodnik Martinez uporabil pomoč videotehnologije VAR in zapiskal enajstmetrovko zaradi prekrška nad Marcom Asensiom. Zanesljivo je kazen izvedel Luka Modrić v 37. minuti za izenačenje na 1:1, to je bil za Hrvata tretji gol.

V 41. minuti je Brazilec Eder Militao po strelu z glavo poskrbel za prvo vodstvo Reala z 1:2. To je bil ekspresni preobrat Reala, ki je le v štirih minutah iz zaostanka prešel v vodstvo. A prvi polčas je ponudil še nekaj napetosti in še en gol, tokrat je žoga še enkrat končala v mreži Reala. V 44. minuti je bil strelec Alvaro Garcia, ki je poskrbel za izenačenje (2:2) v zaključku prvega polčasa.

V drugem polčasu je glavni sodnik v 65. minuti še enkrat uporabil pomoč VAR-a, tokrat je šlo za igranje z roko Danija Carvajala v kazenskem prostoru in tudi tokrat je šlo za enajstmetrovko, le da za Rayo. Izvajalec je bil kapetan moštva Oscar Trejo, a je Curtois z izjemno reakcijo ubranil njegov strel. Toda Trejo je dobil še eno priložnost, saj je sodnik določil ponovno izvajanje najstrožje kazni (vratar se je prehitro premaknil z golove črte) in nogometaš domače zasedbe tokrat ni naredil napake in je zanesljivo poslal žogo v mrežo. V 67. minuti je Rayo znova vodil (3:2).

V 90. minuti je imel Rodrygo lepo priložnost za izenačenje iz neposredne bližine, a je žoga zletela čez gol. V osem minutnem sodnikovem podaljšku spremembe rezultata ni bilo, sodnik je v 100. minuti odpiskal konec tekme in Rayo se je veselil pomembne zmage. Za Real je bil to prvi poraz v ligaški konkurenci v tej sezoni in zaseda drugo mesto na lestvici, z zaostankom dveh točk za vodilno Barcelono.

Kar se tiče rezultatov 13. kroga lahko omenimo še, da je Barcelona premagala Almerio (2:0), madridski Atletico pa je remiziral proti Espanyolu (1:1).

Izid:

Rayo Vallecano - Real Madrid 3:2 (2:2)

Comesana 5., Garcia 44., Trejo 67. (11-m); Modrić 37. (11-m), Militao 41.