Na mladih svet stoji: Setien 'spoznal', da si Fati, Araujo in Puig zaslužijo priložnost

Ansu Fati, ki se je ob kapetanu Lionelu Messiju vpisal med strelce, Riqui Puigin Araujo so dokazali, da lahko trener Barcelone Quique Setien nanje resno računa.



Predvsem v obračunih proti tekmecem s sredine in iz spodnjega dela prvenstvene razpredelnice, da s tem lahko še dodatno osveži moštvo pred zaključkom domače sezone, v kateri se bo vse do zadnjega kroga odvijal srdit boj z madridskim Realom za naslov španskega državnega prvaka. Araujo, denimo, je že na prvi tekmi po trimesečnem prisilnem premoru v gosteh proti Mallorci pokazal, da lahko v obrambni vrsti enakovredno nadomesti kaznovanega Clementa Lengleta ali pa v zadnjem obdobju povsem neprepoznavnega Samuela Umtitija; podobno je z dvojcem, ki se bori za sleherno minuto v konici napada, Fatijem in Puigom, ki sta svoje delo včeraj proti Leganesu na Camp Nouu opravila več kot korektno. Še posebej to velja za izredno nadarjenega Fatija, ki se ob pomoči kapetana Messija, Antoina Griezmanna in ostalih vse bolje znajde pred tekmečevimi vrati.