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Nogomet

Na mundialu bo podkapetan, nato ga čaka osem obtožb spolnega nasilja

Ljubljana, 09. 06. 2026 11.06 pred 1 uro 3 min branja 6

Avtor:
J.B.
Thomas Partey

Reprezentanci Gane poznavalci na letošnjem svetovnem prvenstvu ne pripisujejo večjih možnosti za odmeven rezultat, pa vendar "črne zvezde" premorejo več kot dovolj kakovosti, da lahko presenetijo vsakogar. Motor na sredini igrišča je dolgoletni član Arsenala in Atletico Madrida Thomas Partey. Podkapetan reprezentance pa se bo težko osredotočil zgolj na nogomet, saj ga na Otoku čaka sojenje zaradi osmih obtožb spolnega nasilja.

Na generalki pred potjo na mundial se je Gana v Cardiffu pomerila z Walesom. Valižanski navijači so sleherni dotik Thomasa Parteya pospremili z glasnimi žvižgi, kar se mu verjetno obeta tudi na svetovnem prvenstvu. Gana se bo v skupini pomerila s Panamo, Anglijo in Hrvaško. 

Novembra letos se bo Partey na sodišču v Londonu zagovarjal zaradi sedmih obtožb posilstva in ene obtožbe spolnega nasilja. Številni so prepričani, da je bil to glavni razlog, zakaj so se mu pred začetkom sezone presenetljivo hitro zahvalili pri Arsenalu, po čemer si je novega delodajalca našel v španskem Villarrealu.

Selektor Gane Carlos Queiroz
Selektor Gane Carlos Queiroz
FOTO: Profimedia

Nihče ni kriv, dokler mu to ni dokazano

Kakorkoli, selektor Gane Carlos Queiroz ni niti pomislil, da enega svojih najpomembnejših igralcev ne bi vzel na mundial.

"Kot vem, v Angliji in povsod drugod po svetu velja domneva nedolžnosti. Nihče ni kriv, dokler mu to ni dokazano. Toda danes, in to ne velja le zanj, nam je žal zaradi načina, kako družbena omrežja in mediji včasih delujejo, popolnoma nekaznovani smo obsojeni, še preden sploh dobimo priložnost, da se branimo," je jasno in glasno povedal v Mozambiku rojeni trener.

Britanska policija je preiskavo zoper Parteyja odprla že februarja 2022. Tamkajšnji mediji so poročali, da je ena od domnevnih žrtev Arsenal kontaktirala že septembra 2021, vendar se v njegovem tedanjem klubu nanjo niso odzvali oziroma proti Parteyu niso začeli nobenega postopka. Po začetku preiskav je za topničarje tako zbral še več kot 100 nastopov.

Arteta je večkrat poudaril, da si Parteya želi obdržati, na koncu pa so se mu topničarji odrekli brez odškodnine.
Arteta je večkrat poudaril, da si Parteya želi obdržati, na koncu pa so se mu topničarji odrekli brez odškodnine.
FOTO: AP

Od Arsenala se je poslovil sumljivo hitro

Junija lani se je Gancu iztekla pogodba. Čeprav je trener Mikel Arteta večkrat izjavil, da si ga želi obdržati, na koncu do dogovora ni prišlo in Partey je brez odškodnine zapustil klub. Le štiri dni po odhodu iz Londona je bil nato obtožen še dodatnih petih posilstev, kar je še podžgalo namigovanja, da so se mu pri Arsenalu prav zaradi tega tako zlahka odrekli.

Avgusta 2025 se je nato prvič pojavil na sodišču, ki mu je izreklo pogojni izpust, pri čemer ne sme stopiti v stik z domnevnimi žrtvami, policijo pa mora o vsakem potovanju v tujino obvestiti vsaj 24 ur prej.

Dva dni kasneje je 32-letnik že podpisal z Villarrealom, s katerim je letos nastopal tudi v Ligi prvakov. "Zavedamo se, da je igralec trenutno vpleten v pravni postopek v Angliji. Spoštujemo temeljno načelo domneve nedolžnosti, zato bomo počakali na izid sodnega postopka," so ob naznanitvi nove okrepitve takrat zapisali pri rumeni podmornici.

Thomas Partey
Thomas Partey
FOTO: Profimedia

Februarja 2026 se je na sodišču oglasila še četrta domnevna žrtev spolnega nasilja, ki je Parteyu očitala, da jo je leta 2020 dvakrat posilil. Aprila se je Ganec znova izrekel za nedolžnega.

To ni spremenilo njegovega statusa v reprezentanci "črnih zvezd", kjer še vedno velja za enega od vodij tako v garderobi kot na igrišču. Zagotovo pa ganskemu nogometu očitki, s katerimi se sooča njihov podkapetan, ne morejo biti v ponos.

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KOMENTARJI6

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ledr
09. 06. 2026 12.05
Gledam včeraj tekmo Francije in Severne Irske... Pa nisem vedel, da je Francija v Afriki??? Jaz sem vedno mislil, da je v Evropi???
Odgovori
+0
1 1
ELIASMOD
09. 06. 2026 11.42
Angliuj? Nova država ?
Odgovori
+1
1 0
NoriSušan
09. 06. 2026 11.17
O madridu in asenciu pa nič
Odgovori
+1
2 1
hojladri123
09. 06. 2026 11.41
Smešen si
Odgovori
-1
0 1
REAList7
09. 06. 2026 11.44
Fuj, Nori, fuj 💩
Odgovori
-2
0 2
REAList7
09. 06. 2026 11.47
Tipičen farselonar z IQ sobne temperature 🤣
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-2
0 2
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