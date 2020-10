Na nemški nogometni zvezi preiskava zaradi domnevne utaje davkov

V središču preiskave so prihodki in plačilo davkov od reklamiranja na stadionih med domačimi tekmami nemške izbrane vrste v letih 2014 in 2015. Preiskave v zveznih deželah Hessen, Bavarska, Severno Porenje Vestfalija, Spodnja Saška in Porenje Pfalška je izpeljalo okrog 200 oseb, so potrdili na tožilstvu v Frankfurtu. "Preiskava utaje davkov je uperjena proti šesterici nekdanjih in sedanjih članov nemške zveze,"pravijo na tožilstvu, kjer funkcionarjem zveze očitajo, da so prihodke od prodaje oglaševanja na stadionih načrtno vknjižili pod drugačno postavko in se na ta način izognili plačilu visokih davkov. Skupaj gre za 4,7 milijona evrov.

Imen vpletenih tožilstvo ni potrdilo. A gre za obdobje na nemški zvezi, ko jo je vodil Wolfgang Niersbach, ki mu ni uspelo pojasniti afere v zvezi s svetovnim prvenstvom 2006, za finance je bil na zvezi takrat odgovoren Reinhard Grindel, ki se je kasneje poslovil zaradi drugih napak, na zvezi pa prav tako ni več nekdanjega generalnega sekretarja Helmuta Sandrocka.

Oglaševanje na stadionih je v Nemčiji že dlje tarča kritik. Šlo je celo tako daleč, da sta zveza in podjetje Infront po 40 letih pred kratkim prekinila sodelovanje. Sodelovanje je preučilo svetovalno podjetje, ki je našlo vrsto očitkov na račun Infronta, kar pa švicarsko podjetje zavrača. Na zvezi so se odločili za konec sodelovanja, česar pa pri Infrontu niso potrdili. Prav Infront je skrbel za oglaševanje na stadionih in imel očitno dobre povezave na zvezi. Pri podjetju Esecon trdijo, da je zveza sklenila pogodbo z Infrontom leta 2013, čeprav je tekmec na razpisu zvezi za petletno obdobje ponujal 18 milijonov evrov več. Spomnimo še na omenjeno afero v povezavi s SP, ki ga je gostila Nemčija. Gre za skrivnostno plačilo 6,7 milijona evrov, ki ni bilo nikoli pojasnjeno.

Denar je leta 2002 kot posojilo od podjetnika Roberta Louisa-Dreyfusa prejel legendarni Franz Beckenbauer, vodja organizacijskega odbora. Zveza je sredstva nato leta 2005 nakazala Mednarodni nogometni zvezi Fifi za gala večer, ki pa nikoli ni bil prirejen. Zaradi zastaranja je sodišče postopek sicer ustavilo, a na zvezi teh finančnih transakcij nikoli niso pojasnili na razumljiv način.