Na nogometnem Otoku že padla prva trenerska glava

"Klub se Nunu Espiritu Santu zahvaljuje za njegov prispevek v zelo uspešni dobi," je med drugim zapisano v klubski izjavi, objavljeni malo po polnoči. Portugalec je bil glavni trener 21 mesecev, a je pred dvema tednoma dejal, da se je njegov odnos z lastnikom kluba, grškim milijarderjem Evangelosom Marinakisom, poslabšal.
Klub je v prejšnji sezoni končal na sedmem mestu v prvenstvu, kar je najvišji dosežek po sezoni 1994/95. To mu je zagotovilo mesto v Evropi po 30 letih; Forest je namesto v konferenčni ligi dobil priložnost v evropski ligi, potem ko je Crystal Palace zaradi kršitve pravil Uefe o lastništvu več klubov nazadoval v nižji rang.
"Klub se Nunu zahvaljuje za njegov prispevek v zelo uspešnem obdobju na City Groundu, zlasti za njegovo vlogo v sezoni 2024/25, ki se je bomo za vedno lepo spominjali v zgodovini kluba," so v vodstvu še zapisali v izjavi za javnost. Espirito Santo je junija sicer podaljšal pogodbo do leta 2028. Nottingham je po treh tekmah s štirimi točkami deseti v ligi, v soboto pa se bo v gosteh pomeril z drugouvrščenim Arsenalom.
Britanski mediji poročajo, da so se pogovori o imenovanju naslednika hitro začeli, med kandidati pa naj bi bili nekdanji trener Tottenhama Ange Postecoglou, Oliver Glasner iz Crystal Palacea in Andoni Iraola iz Bournemoutha.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.