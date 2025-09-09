Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Nogomet

Na nogometnem Otoku že padla prva trenerska glava

Nottingham, 09. 09. 2025 08.12 | Posodobljeno pred 25 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , A.V.
Komentarji
1

Angleški nogometni prvoligaš Nottingham Forest je danes zgodaj zjutraj odpustil glavnega trenerja Nuna Espirita Santa, s čimer je Portugalec postal prvi trener angleške premier league, ki je to sezono izgubil službo. Enainpetdesetletnik je prevzel vodenje decembra 2023 kot naslednik Steva Cooperja ter klub rešil pred izpadom.

"Klub se Nunu Espiritu Santu zahvaljuje za njegov prispevek v zelo uspešni dobi," je med drugim zapisano v klubski izjavi, objavljeni malo po polnoči. Portugalec je bil glavni trener 21 mesecev, a je pred dvema tednoma dejal, da se je njegov odnos z lastnikom kluba, grškim milijarderjem Evangelosom Marinakisom, poslabšal.

Klub je v prejšnji sezoni končal na sedmem mestu v prvenstvu, kar je najvišji dosežek po sezoni 1994/95. To mu je zagotovilo mesto v Evropi po 30 letih; Forest je namesto v konferenčni ligi dobil priložnost v evropski ligi, potem ko je Crystal Palace zaradi kršitve pravil Uefe o lastništvu več klubov nazadoval v nižji rang.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Klub se Nunu zahvaljuje za njegov prispevek v zelo uspešnem obdobju na City Groundu, zlasti za njegovo vlogo v sezoni 2024/25, ki se je bomo za vedno lepo spominjali v zgodovini kluba," so v vodstvu še zapisali v izjavi za javnost. Espirito Santo je junija sicer podaljšal pogodbo do leta 2028. Nottingham je po treh tekmah s štirimi točkami deseti v ligi, v soboto pa se bo v gosteh pomeril z drugouvrščenim Arsenalom.

Britanski mediji poročajo, da so se pogovori o imenovanju naslednika hitro začeli, med kandidati pa naj bi bili nekdanji trener Tottenhama Ange Postecoglou, Oliver Glasner iz Crystal Palacea in Andoni Iraola iz Bournemoutha.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet premier liga nottingham forest nuno espirito santo odpoved
Naslednji članek

Oblak soigralcem nalil čistega vina: Bili smo slabi, energija ni bila prava

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
dule100
09. 09. 2025 09.13
A Portugalci imajo trenerski abonma v svetu!?
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1215