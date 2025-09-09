Na nogometnem Otoku že padla prva trenerska glava

"Klub se Nunu Espiritu Santu zahvaljuje za njegov prispevek v zelo uspešni dobi," je med drugim zapisano v klubski izjavi, objavljeni malo po polnoči. Portugalec je bil glavni trener 21 mesecev, a je pred dvema tednoma dejal, da se je njegov odnos z lastnikom kluba, grškim milijarderjem Evangelosom Marinakisom, poslabšal.

Klub je v prejšnji sezoni končal na sedmem mestu v prvenstvu, kar je najvišji dosežek po sezoni 1994/95. To mu je zagotovilo mesto v Evropi po 30 letih; Forest je namesto v konferenčni ligi dobil priložnost v evropski ligi, potem ko je Crystal Palace zaradi kršitve pravil Uefe o lastništvu več klubov nazadoval v nižji rang.