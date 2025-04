Na norveškem igralcu tekme podarili mrtvega prašiča

Nogometni klub Bryne je športni svet šokiral pred mesecem dni, ko je vodstvo moštva vratarja Jana de Boerja, ki je bil izbran za igralca tekme, nagradilo s štirimi pladnji jajc. Nogometaši omenjene ekipe so pred dnevi gostovali pri lokalnem rivalu Varhaugu, slednji pa so želeli dokazati, da so oni prava kmečka ekipa jugozahoda Norveške.

Po porazu s 4:0 so vodilni možje Varhauga Sondreju Dvergsdalu podarili sveže zaklanega 23-kilogramskega prašiča. "Prišli smo do zaključka, da moramo narediti močnejšo potezo, kot meščani iz Bryna. Pravi kmetje prihajajo iz Varhauga," je o izboru nagrade povedal trener Varhauga Sigrid Lode Knutsen. Pri Brynu, sicer nekdanjemu klubu Erlinga Haalanda, so obljubili, da bodo svoje igralce še naprej nagrajevali z lokalnimi izdelki.