Na obeh primorsko-ljubljanskih obračunih boljši ekipi iz prestolnice

V drugem krogu slovenske nogometne prve lige sta se pomerila dva ljubljnaska in dva primorska kluba. Olimpija je v Sežani premagala tamkajšnji Tabor z 1:0, odločilni zadetek je že v 19. minuti prispeval Almedin Ziljkić. Nogometaši Brava pa so po zaslugi Almina Kurtoviča z enakim rezultatom premagali Koper.

Dvoboj v Sežani je bil pred prvim sodnikovim piskom poln neznank. Primorci so se dodobra okrepili pred tekmo z Ljubljančani, slednji pa so se morali pobrati po porazu sredi tedna v kvalifikacijah za konferenčno ligo v Romuniji. V vlogi favorita so bili Ljubljančani, ki so osvojili vse tri točke, nikakor pa s pred nadaljevanjem evropskih tekmovanj s predstavo niso prepričali na zelenici.

Zmaji so takoj razrešili vse dvome o razmerju moči in od prvega sodnikovega žvižga popolnoma zagospodarili na igrišču. Prvi je bil nevaren Svit Sešlar v četrti minuti, a nekaj prekratek po lepi podaji v kazenski prostor. Olimpija je še naprej pletla mrežo okrog obrambe Sežancev in bila nagrajena v 18. minuti. Mustafa Nukič in Almedin Ziljkić sta izvedla lepo klasično dvojno podajo, po kateri je slednji sam po sredini ušel v kazenski prostor in matiral sicer zanesljivega Jana Koprivca. Šele po golu so nekaj pogumneje zaigrali tudi varovanci Dušana Kosića. Priložnosti je bilo v nadaljevanju malo, morda velja omeniti poskus Maria Kvesića v 38. minuti, ki je imel na robu kazenskega prostora veliko prostora za strel, a ga izvedel slabo. V 43. minuti je bil nevaren Nukić, Koprivec pa se je izkazal z lepo obrambo. Najlepšo priložnost za domače je imel Tom Alen Tolić.

icon-expand Kosić s Sežano na dveh tekmah še ni prišel do točke FOTO: Damjan Žibert

V uvodu drugega dela je imel Nukić v 48. minuti priložnost, da po prekršku v kazenskem prostoru, Sežanci so burno protestirali, z bele točke poviša na 2:0, a je dvoboj mož na moža dobil Koprivec. Le dve minuti kasneje je v kazenskem prostoru Olimpije padel Adnan Zeljković, med obrambo ga je zadel vratar Matevž Vidovšek, a sodnikova piščalka je na drugi strani ostala nema. Igra v drugem delu je bila enakovredna, gostitelji pa so bili celo bolj aktivni in borbeni, prave priložnosti pa so bile do končnice redke. Že v 53. minuti je iz dobrega položaja slabo zaključil Elvis Letaj, v 66. je zagrozil Tom Kljun, kljub ponesrečeni obrambi Vidovška pa je izid ostal nespremenjen. Takoj nato je z volejem na drugi strani po kotu poskušal Djordje Crnomarković, a streljal preko gola. Gostitelji so nato vse stavili v napad. V 84. je resno zagrozil Nabil Khali, ki je spretno streljal na levi strani v kazenskem prostoru, žoga za morebitno izenačenje pa je šla tesno mimo leve vratnice. Na drugi strani je bil dve minuti kasneje zelo nespreten Timi Elšnik, še enkrat pa se je izkazal tudi Koprivec. Že v sodnikovem podaljšku pa je bil izenačenju blizu drugi Francoz Zacharie Iscaye, a je Vidovšek s parado Olimpiji rešil vse tri točke.

icon-link Statistika tekme Tabor Sežana - Olimpija FOTO: Sofascore.com

Bravo do prve zmage v sezoni Uvod v novo sezono se je bolje izšel Koprčanom, ki so v prvem krogu zmagali, medtem ko je Bravo začel s porazom. Koprčani so imeli med tednom še prvo evropsko tekmo, na kateri se sicer ni izšlo po njihov željah, saj so na domačem terenu izgubili z Vaduzom. Danes pa je na koncu po razgibani predstavi, v kateri sta se izkazala oba vratarja, Bravo dosegel minimalno zmago. V zanimivem prvem polčasu ni manjkalo priložnosti. Bravo je bil boljši v uvodu, pozneje so Koprčani vzpostavili ravnotežje in imeli celo nekaj lepših priložnosti, a niso bili učinkoviti.

Domači bi lahko povedli že takoj na začetku, ko se je po samostojnem prodoru Luka Štor sam znašel pred vratarjem Adnanom Golubovićem, a se je slednji izkazal z obrambo. Podobno je bilo tudi v 18. minuti, ko je bil v nevarni akciji Ivan Šaranić, isti igralec je imel še eno priložnost le minuto pozneje, a je bila takrat zbrana koprska obraba in žogo izbila. V nadaljevanju prvega dela so zapretili tudi gostje. Še posebej nevaren je bil Kaheem Parris. Najprej v 27. minuti, ko je njegov strel s petih metrov vratar Matija Orbanič ubranil, potem pa še v 37. in 41. minuti. Najprej je celo zatresel prečko, v nadaljevanju te akcije je vratar domačih ubranil še strel Anisa Jašaragića, nekaj minut zatem pa je bil sam tri metre od gola, a je bil spet prevelika ovira vratar.

icon-expand Kaheem Parris FOTO: Damjan Žibert

Na drugi strani je bil vratar Kopra Golubović v 34. minuti še enkrat na pravem mestu ob novem nevarnem strelu Štora, a je pred koncem prvega dela le klonil. Bravo je v 44. minuti izvedel hitro akcijo, po kateri je Šaranić dobro zaposlil Almina Kurtovića, ta pa je s kakšnih osmih metrov dosegel prvenec v prvoligaški konkurenci. Nadaljevanje v drugem polčasu je bilo nato vendarle manj aktivno. Pobudo so sicer prevzeli Koprčani, ki so že do 69. minute opravili tudi vseh pet menjav, a spet niso bili učinkoviti. Prvo priložnost je imel Luka Šušnjara, a je Orbanič njegov strel z glavo ubranil, pozneje pa sta zapretila še Jašaragić in Parris. Bravo se je v drugem polčasu pomaknil v obrambo in dobro pazil na tesno vodstvo. Koprčani pa so iskali vsaj izenačenje, v 84. minuti je za malo mimo gola meril Bede Osuji, že v sodnikovem dodatku pa še Andrej Kotnik, a je domači vratar žogo prek prečke odbil v kot.

icon-link Statistika tekme Bravo - Olimpija FOTO: Sofascore.com

Prihodnji teden ekipo iz Sežane čaka gostovanje v Domžalah, Olimpijo mestni derbi z Bravom, Koprčane pa isti dan čaka domači obračun z državnimi prvaki iz Maribora.