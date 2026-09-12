Na obletnico 11. septembra svojo ekipo primerjal z letalsko nesrečo

Smešni, žalostni in neprimerni trenutki so na nogometnih novinarskih konferencah postali že stalna praksa. Če jih načeloma pričakujemo od nogometašev, je tokrat javnost razburkal strateg Milana Ruben Amorim. Portugalec, ki se je na Apeninski polotok preselil iz Anglije, kjer je sedel na stolčku Manchester Uniteda in imel pod okriljem tudi Benjamina Šeška, je svojo epizodo v Italiji začel dokaj dobro. Na prvih treh ligaških tekmah je Milan vpisal dve zmagi in en remi.
Portugalec je dal jasno vedeti, da od svoje ekipe pričakuje nenehen razvoj, a je to morda ubesedil na najslabši možen način glede na datum in dejstvo, da je celoten svet govoril o četrtini stoletja, ki je minila od enega največjih terorističnih napadov v zgodovini: "Izboljšati se moramo na vsakem treningu. To je kot v letalski nesreči, tam se naučiš ..." je povedal Amorim in se hitro zavedal, kaj je storil: "Morda to ni najboljša primerjava, ampak veste, kaj mislim. Če gre na treningu kaj narobe, se potrudimo, da čim prej odpravimo kakršno koli napako."
Čeprav čudna in glede na ozračje neprimerna, njegova primerjava pije vodo. Letalska industrija je namreč znana po tem, da po vsaki nesreči zelo hitro ugotovi in odpravi morebitne nepravilnosti, ki so do nje privedle. Portugalec bi morda te besede moral zgolj izgovoriti teden prej ali pozneje, vsekakor pa je jasno, da njegove namere niso bile zle.
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