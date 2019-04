Na Old Trafford prihajajo okrepitve, Solskjaer bi rad bil potrpežljiv

Ole Gunnar Solskjaer opozarja, da "hitre rešitve" težav Manchester Uniteda ne bo, in da želi s sodelavci "postopoma" izpeljati projekt prevetritve igralskega kadra, potem ko so angleški ligaški rekorderji prepričljivo izpadli v četrtfinalu Lige prvakov proti Barceloni s skupnim izidom 0 : 4 in jih čaka še srdit boj za preboj med prve štiri ekipe Premier League, ki bodo tudi v prihodnji sezoni igrale v skupinskem delu najelitnejšega evropskega tekmovanja.

Solskjaer je s fanti navduševal v prvih tednih po slovesu Joseja Mourinha, a zdaj se je večji del optimizma, ki se je razširil ob njegovem prihodu, že razkadil, Norvežan pa je navijače spet pozval k potrpežljivosti, potem ko je že po porazu v Barceloni (0 : 3) namignil na to, da "rdeče vrage" čaka še dolga pot do evropskega vrha.

Načrtujejo uvrstitev med prve štiri in igranje v Ligi prvakov

"Poleti bodo prišli novi igralci, a ne mislim, da jih lahko pričakujete šest," je pred novo pomembno ligaško tekmo z Evertonom povedal Solskjaer. "Dvomim, da bi ob takšnem vprašanju kateri koli trener rekel, da si želi tolikšnih sprememb. Želimo si graditi na novo, toda to bo moralo biti postopno, v nekaj oknih (prestopnih rokih, op. a.). Načrtujemo, da bomo med prvimi štirimi, načrtujemo, da bomo v Ligi prvakov naslednjo sezono, želimo pa si igralce, ki nas lahko v Ligi prvakov zadržijo in nas dvignejo po lestvici. A vemo, da ne bo hitre rešitve. Moramo iti korak za korakom."