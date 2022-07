Na Old Traffordu danes začetek ženskega Eura

Ekipe bodo igrale v štirih skupinah s po štirimi ekipami. V skupini A sta ob že omenjenih Angliji in Avstriji še Norveška in novinka Severna Irska, v skupini B so Nemčija, Danska, Španija in Finska, v C Nizozemska, Švedska, Švica in Portugalska, v D pa Francija, Italija, Belgija in Islandija. Po dve najboljši ekipi iz vsake skupine se bosta prebili v četrtfinale.

Daleč najuspešnejša reprezentanca z dosedanjih EP je Nemčija z osmimi zmagami.