Na Old Traffordu luknje krpajo na nepričakovan način

Liverpool je bil vse od naslova v Ligi prvakov leta 2005 v veliki krizi, stanje na Anfieldu pa se je začelo spreminjati, ko je na tamkajšnjo klop sedel Jürgen Klopp. Nemec je dobil finančno podporo in čas, v nekaj sezonah – Redse je prevzel leta 2015 – pa je razglašene Liverpoolčane spremenil v dobro naoljen stroj, ki melje vse pred seboj in v katerem ima sleherni posameznik natančno določeno vlogo. Tega pa za Manchester United ne moremo trditi.

Tavanje v temi

Sira Alexa Fergusona je pred začetkom sezone 2013/2014 nadomestil David Moyes, kmalu pa je bilo jasno, da nekdanjemu trenerju Evertona ne bo uspelo obuti čevlje legendarnega rojaka. 22. aprila 2014 je bil odpuščen, do konca sezone pa je moštvo vodil začasni vršilec dolžnosti Ryan Giggs. Nato je trenersko mesto zasedel Nizozemec Louis Van Gaal, ki je zdržal dve sezoni, osvojil en FA pokal, a tudi njemu rdeče vrage ni uspelo vrniti med angleško, kaj šele evropsko elito. Jose Mourinho – United je vodil slabo sezono in pol – je bil v post Fergusonovi eri še najbolj uspešen, slavil je celo naslov v Ligi Evropa, a je Portugalca na koncu odstavila kar slačilnica, saj naj bi se na relaciji The Special One–igralci pojavljalo kar nekaj trenj, pri tem pa je imel največjo besedo prvi zvezdnik kluba Paul Pogba. Mourinha je nadomestil nekdanji napadalec klubaOle Gunnar Solskjaer, ki je vsaj na prvih tekmah uspel Pogbaja in druščino motivirati, da so zaigrali tako, kot se je od njih pričakovalo, a že pred koncem lanske sezone je bilo jasno, da klub znova ne gre v pravo smer.

Po 24 tekmah v Premier League imajo letos rdeči vragi šest točk manj, kot so jih imeli v Moyesovi sezoni, za nameček pa ima norveški strateg najslabši odstotek zmag med trenerji Uniteda po Davidu Sextonu, ki je moštvo vodil od leta 1977 do leta 1981.

Luknjasta obramba, čeprav sta poleti za skupno več kot 140 milijonov na Old Trafford prišla Harry Maguire inAaron Wan-Bissaka, nezanesljiva vezna linija ter neučinkovit napad, ki se mu močno pozna poškodba prvega golgeterjaMarcusa Rashorda, so le tri izmed številnih težav, ki mučijo vodilne može na Old Traffordu. Za nameček so navijači že dalj časa v velikem nestrinjanju s politiko vodenja kluba, s katerim upravlja ameriška družina Glazer.